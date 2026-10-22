有「影」無？伊朗海上油庫耗盡 影子船隊無油可再運往中國

美國持續數月的海上封鎖，正逐步掐住伊朗最重要的現金來源。華爾街日報引述能源分析機構Kpler指出，伊朗原本存放在亞洲海域油輪上的數百萬桶原油，到10月中已全部耗盡。這批「浮動油庫」過去可以持續供應中國煉油廠，但在美國封鎖下已無法補充新原油。

Kpler原油分析主管法拉克沙希（Homayoun Falakshahi）說：「已經沒有油可以再卸給中國了。」

戰爭大部分時間裡，這批海上庫存一直是德黑蘭的重要緩衝。伊朗多年來為規避美國制裁，將原油先運往馬來西亞與新加坡外海，再轉裝到其他油輪送往中國煉油廠，不但增加追查難度，也讓當地海域成為臨時「浮動油庫」。

但美國海軍封鎖阻止伊朗補充新的出口原油，這批庫存如今已見底。美國中央司令部表示，封鎖至今至少讓伊朗損失250億美元石油收入，也進一步限制德黑蘭重建遭摧毀工廠與補充武器的能力。

伊朗石油收入約占政府收入30%至40%，也是最大外匯來源。隨著出口受阻，伊朗經濟已面臨嚴重通膨與物資短缺，里亞爾自7月初以來兌美元貶值約三分之一。

伊朗仍試圖另尋出路，包括把原油存放在老舊儲槽，或以卡車陸運至鄰國，但分析人士認為，這些替代路線遠不足以彌補海運出口缺口。中國先前購油款項通常約兩個月才入帳，因此德黑蘭未來幾周仍可能收到部分舊訂單資金，但這股現金流也將逐步減弱。

值得注意的是，伊朗迄今已在封鎖下撐過逾半年，並未如部分美方人士預期般迅速崩潰，也未因此在核談判上做出重大讓步。

法拉克沙希說：「美國的盤算看來是，經濟壓力不是把伊朗政權逼回談判桌、接受核協議，就是在國內引發抗議，讓政權難以控制。」

曾任伊朗石油部研究部門的能源分析公司FGE NexantECA中東與亞洲資深副總裁納塞里（Iman Nasseri）也認為，封鎖確實正在發揮作用，但伊朗政權過去一再展現韌性。

「有效嗎？有效，確實有效。」他說，「再等一年，看看這套體制撐不撐得住。」