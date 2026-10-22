準備幹大事？川普傳期中選後再轟伊朗 美縮減駐中東外交軍事人員

美國國家廣播公司（NBC）引述消息人士透露，美國總統川普正考慮對伊朗發動新一輪軍事行動之際，美軍近日已低調調離駐約旦、卡達及科威特等國基地的部分人員，國務院也下令縮減多個駐中東外交據點的人力，以因應包括伊朗在內的區域安全威脅。

這波軍事及外交人員調整，與今年2月美國及以色列對伊朗開戰前後採取的撤離措施類似，目的之一是讓美軍遠離可能遭受攻擊的地區。紐約時報也引述美國官員及知情人士披露，美以軍方已擬定具體作戰計畫，準備在11月3日美國期中選舉後，再度對伊朗發動空襲。不過，新一輪攻勢能否取得比第一階段戰事更大的成果仍有疑慮，川普也尚未批准行動，先前更曾多次在最後關頭叫停攻擊計畫。

兩名美國官員透露，美國駐中東多個外交據點21日接獲縮減人力通知，國務院同日宣布，駐沙烏地阿拉伯大使館進入「強制撤離」（ordered departure）狀態，僅保留緊急應變所需人員。美軍中央司令部發言人霍金斯（Timothy Hawkins）則表示，美軍定期調整人員及軍事部署，以維持最佳戰備狀態，但基於作戰安全考量，不會透露具體細節。

五角大廈先前表示，目前中東部署超過5萬名美軍。儘管新一輪軍事行動尚未定案，且不完全排除選前動武的可能，但川普已公開承諾，不會在11月3日期中選舉前攻擊伊朗。此外，美軍預計直到11月初才能完成全面部署，包括3艘航空母艦、數千名陸戰隊員、戰鬥機及特種作戰部隊。由於美軍偏好利用夜色掩護發動攻擊，而伊朗在11月初的夜間時數也將逐漸增加，因此選後可能是更有利的行動時機。

根據消息人士，美軍近期向川普提出的作戰方案，包括大規模轟炸伊朗地下核設施的隧道及入口，例如「十字鎬山」（Pickaxe Mountain）核設施，以及攻擊具有戰略重要性的哈格島（Kharg Island）與荷莫茲海峽的格什姆島（Qeshm）。其中，哈格島是伊朗石油出口的重要樞紐，也是支撐該國經濟的命脈。美方評估，新一輪軍事打擊若能進一步重創伊朗經濟，可能迫使德黑蘭重返談判桌，同意結束戰爭並重新開放荷莫茲海峽。

部分美國軍事規劃人員認為，只要發動一場持續3天的密集攻勢，就可能對伊朗造成足夠嚴重的經濟損失，迫使德黑蘭改變立場。新一輪軍事行動也可能仿照2025年6月「午夜之鎚行動」（Operation Midnight Hammer），採取短期密集打擊模式，但川普並未排除恢復空襲後進一步升高戰爭規模的可能性。

川普上周接受「新聞頭條」（Newsmax）專訪時，未排除動用重達約9.5公噸、俗稱「炸彈之母」（Mother of All Bombs）的GBU-43/B大型空爆炸彈（MOAB）巨型炸彈攻擊伊朗基礎設施，並形容其威力「就像一枚小型核彈」，但強調這並非核武，也無意使用核武。

不過，紐約時報引述武器專家指出，MOAB主要在地面上方引爆，恐難摧毀十字鎬山這類深埋花崗岩地層的核設施。軍方官員也警告，這款炸彈須由飛行速度較慢的MC-130運輸機投放，容易使軍機暴露在伊朗防空火力威脅之下。