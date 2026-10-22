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找理由開戰？以色列戰機直逼伊朗邊境 美官員懷疑想引誘開火

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列南部哈澤里姆空軍基地（Hatzerim Airbase）2023年6月29日舉行飛行員畢業典禮，一架F-35戰鬥機打開武器艙門飛行。路透
以色列南部哈澤里姆空軍基地（Hatzerim Airbase）2023年6月29日舉行飛行員畢業典禮，一架F-35戰鬥機打開武器艙門飛行。路透

Axios 21日報導，根據以色列美國官員說法，以色列空軍19日出動數十架戰鬥機，最遠飛抵伊朗邊境。部分以美官員表示，這次行動並無異常，目的是威懾伊朗，但仍可能造成誤判，引發伊朗軍事回應，重新點燃戰火。

這次行動距離以色列1300多公里，正值以色列選舉前一周，也是美國國防部長赫塞斯在以色列奧夫達空軍基地（Ovda Air Base）會晤總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的同一天。消息人士表示，演習動用數十架戰鬥機與空中加油機，沿著可能用於攻擊伊朗的航線飛行，穿越敘利亞與伊拉克領空，接近伊朗邊境後才掉頭返回以色列。

這次飛行任務與赫塞斯訪問無關。消息人士指出，以色列事先通知美國，稱這是一場旨在「展示力量」（power projection）的訓練演習，目的是威懾伊朗，防止伊朗在以色列選舉前發動攻擊。

美國官員表示，以色列明知伊朗防空系統會偵測到這次飛行任務。不過，部分美國消息人士表示，他們感覺以色列希望伊朗向戰機開火，藉此取得對伊朗發動攻擊的正當理由。

Axios上周報導，內唐亞胡與美國總統川普10月初曾討論，在以色列與美國選舉前對伊朗發動新一輪大規模軍事行動的可能性。川普起初似乎傾向恢復攻擊，後來卻轉趨猶豫，最終未接受內唐亞胡的提議。

消息人士表示，以色列國防軍參謀總長札米爾（Eyal Zamir）當時告訴美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine），伊朗可能報復，此時重啟戰爭恐導致以色列選舉延期。不過，一名以色列官員表示，札米爾不會允許任何缺乏正當理由、可能破壞10月27日選舉的軍事活動。

以色列 伊朗 戰機 美國

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