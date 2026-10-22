期中選後再轟伊朗？美以已演練空襲 川普尚未拍板

美國與以色列軍方已擬定期中選舉後重新攻擊伊朗的具體計畫，並加緊演練空襲行動。紐約時報引述美國官員及知情人士報導，國防部長赫塞斯本周訪問以色列時，也與總理內唐亞胡討論新一輪攻擊。

報導指出，美以正規畫一場時間短、強度高的軍事行動，近期軍機已飛越伊拉克上空演練攻擊。可能目標包括伊朗能源基礎設施、核設施，以及飛彈與無人機武器庫。部分官員認為，再發動一次大規模攻擊，可能把伊朗經濟推到崩潰邊緣，迫使德黑蘭在歷時近8個月的衝突後做出外交讓步。

但川普是否會批准仍遠未確定。今年以來，他已多次否決重啟大規模戰鬥的方案，包括本月美以軍方一度接近發動攻擊時，也被川普踩煞車。

外界也懷疑，新一輪戰爭是否能比今年2月至4月的第一階段更成功。當時美以密集攻擊推高全球能源價格與通膨，也加劇中東不安，並大幅消耗美軍攔截飛彈庫存。

伊朗官員則警告，如果戰火重燃，報復範圍將不再只限商船與區域能源設施，還可能擴及資料中心和海底網路纜線，戰事也不會迅速結束。

與此同時，美國正集結大批軍力，預計11月初前部署到位，並繼續與伊朗談判，試圖以重返戰爭的威脅，迫使德黑蘭在核計畫及荷莫茲海峽控制問題上讓步。但目前伊朗仍拒絕在核問題上退讓，堅持延後再談。

部分美方規畫人員相信，密集的3天攻擊便可能造成足夠經濟破壞，改變伊朗立場；但前五角大廈中東政策官員史特勞指出，先前軍事攻擊、嚴厲制裁與美國海上封鎖至今都未能讓伊朗真正回到談判桌，川普與內唐亞胡也尚未說明，更多戰爭為何就能破解這個困局。