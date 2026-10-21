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選前想再開戰？英媒：內唐亞胡原定10日大規模轟炸伊朗 遭川普擋下

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列將於10月27日舉行哈瑪斯2023年10月7日攻擊後的首場國會選舉。一名機車騎士20日行經特拉維夫街頭印有總理內唐亞胡肖像的競選看板。法新社
以色列將於10月27日舉行哈瑪斯2023年10月7日攻擊後的首場國會選舉。一名機車騎士20日行經特拉維夫街頭印有總理內唐亞胡肖像的競選看板。法新社

金融時報21日獨家報導，以色列總理內唐亞胡正推動恢復對伊朗的大規模打擊，並已在本月稍早指示軍方規劃新一波重大攻勢，恐使中東再次陷入全面戰爭。

3名知情人士表示，以軍原定10日周末展開為期數天的轟炸行動，打擊發電廠等民用基礎設施，以及核設施和伊朗政權目標，攻擊強度將超越美以兩國今年2月對伊朗發動的聯合攻勢。不過，由於川普反對在11月3日美國期中選舉前重新開戰，這項計畫最終未付諸實行。

儘管如此，川普與下周面臨艱難連任選戰的內唐亞胡，仍持續威脅對伊朗發動新攻勢，聲稱美以必須完成對伊朗政權的「未竟任務」。目前尚不清楚美國原本是否打算直接參與轟炸，但一名知情人士認為，美以未來幾周重新展開打擊「並非不合理的情境」。

該人士說：「要不是達成協議，就是發動攻擊。」這番話暗示，美方希望迫使伊朗就荷莫茲海峽及核計畫與美國達成協議，徹底結束戰爭。

一名以色列官員表示，美國國防部長赫塞斯19日訪問以色列，與內唐亞胡等高階官員會談。另一名知情人士透露，以方官員已根據新情報提出最新的伊朗打擊目標清單，包括今年稍早未遭攻擊的民用基礎設施。不過，另有知情人士指出，以軍本月稍早提出的攻擊計畫，也可能是為了在談判中「向伊朗施壓」，最終是否發動新一輪攻擊，仍取決於川普。

白宮副發言人凱利（Anna Kelly）告訴金融時報：「美國在期中選舉前的任何時候都不會攻擊伊朗。」不過，以軍已連續數周處於高度戒備狀態，更罕見取消全軍自22日起至27日國會選舉期間的休假。以軍參謀總長札米爾（Eyal Zamir）表示，此舉是為了「確保民主選舉能夠安全且如期舉行」。

新一輪對伊朗的攻擊可能將以色列、美軍及波斯灣阿拉伯國家拖入戰爭，並推高能源價格。川普正面臨在期中選舉前降低燃料成本的政治壓力，以色列也將於27日舉行自2023年10月7日哈瑪斯攻擊以來的首場國會選舉。以色列多數主流民調顯示，內唐亞胡領導的極右翼聯盟以些微差距落後反對派陣營，但雙方都尚未取得明確多數。

以色列現任及前任安全官員擔心，在選舉前後發動戰爭，都可能嚴重影響民主程序。由於新政府預計需要數周艱苦談判才能組成，即使內唐亞胡敗選，仍將擔任過渡總理，並保有發動戰爭的法律權力，儘管這項權力可能存在爭議。在以色列歷史上，敗選後仍在過渡期間發動戰爭之事，幾乎沒有先例。

目前仍不清楚，如果未來幾周有人要求恢復對伊朗的全面軍事行動，現任以色列安全部門首長會如何回應。一名知悉攻擊伊朗計畫的人士表示，對內唐亞胡政府而言，「一切選項都擺在桌面上」。「無論發生什麼事，我都不會感到意外。」

伊朗 美國 內唐亞胡 川普 以色列 中東

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