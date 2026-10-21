伊朗最高安全官員：絕不容許核材料運出德黑蘭

伊朗國家電視台報導，最高國家安全委員會（SNSC）秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）今天告訴來訪的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir），德黑蘭絕不容許濃縮核材料運出伊朗。

法新社報導，雷札伊表示：「哪怕是一丁點濃縮（鈾）核材料都不會運出伊朗。這些材料構成了伊朗人民的重要資產與國家財富，僅限國內使用。」

他還說：「在美國採取行動建立信任前，不會有任何談判，這個過程必須以滿足伊朗的條件作為開始。」

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）也向穆尼爾表達相同立場。

穆尼爾出訪德黑蘭旨在推動新一輪斡旋，試圖促成伊朗和美國達成和平協議。

卡利巴夫指出：「我們沒什麼新事物要說；除非美國滿足7項條件，否則無法贏得伊朗信任」，強調「威脅和軍事演習無法影響伊朗戰略決策」。

據報導，伊朗提出的要求包括實現中東全面停火、解凍伊朗海外資產，以及美方解除對伊朗石油的制裁。