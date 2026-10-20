聽新聞
0:00 / 0:00
英國將派颱風戰機協防沙烏地 防範葉門叛軍空襲
英國國防部今天宣布，英國皇家空軍（RAF）將派遣颱風戰機（Typhoon）執行防禦性空中任務，協助保護沙烏地阿拉伯城市及重要國家基礎設施，防範葉門叛軍「青年運動」發動空襲。
路透社報導，英國國防部指出，這些戰機只會執行防禦性任務，不會對伊朗支持的青年運動（Houthi）發動攻擊。英方認為，青年運動的攻勢威脅區域穩定，且可能干擾能源供應及貿易航線。
英國國防大臣斯特里廷（Wes Streeting）透過聲明表示：「青年運動持續攻擊我們的盟友沙烏地阿拉伯，行徑極其卑劣。尤其是將利雅德機場列為攻擊目標，更顯示青年運動不擇手段地升高區域緊張局勢。」
「因此，我今天批准進一步提供英國軍事支援。英國皇家空軍的颱風戰機將執行防禦性空中任務，協助保護沙烏地領空，抵禦無人機及飛彈威脅。」
這項額外支援是應沙烏地政府的請求而提供。英國首相柏南（Andy Burnham）本月稍早說，英方已準備好考慮採取相關支援措施。
英國也將部署一架Atlas A400M運輸機與數名軍事顧問，擴大上月宣布的援助措施。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。