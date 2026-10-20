英國將派颱風戰機協防沙烏地 防範葉門叛軍空襲

英國國防部今天宣布，英國皇家空軍（RAF）將派遣颱風戰機（Typhoon）執行防禦性空中任務，協助保護沙烏地阿拉伯城市及重要國家基礎設施，防範葉門叛軍「青年運動」發動空襲。

路透社報導，英國國防部指出，這些戰機只會執行防禦性任務，不會對伊朗支持的青年運動（Houthi）發動攻擊。英方認為，青年運動的攻勢威脅區域穩定，且可能干擾能源供應及貿易航線。

英國國防大臣斯特里廷（Wes Streeting）透過聲明表示：「青年運動持續攻擊我們的盟友沙烏地阿拉伯，行徑極其卑劣。尤其是將利雅德機場列為攻擊目標，更顯示青年運動不擇手段地升高區域緊張局勢。」

「因此，我今天批准進一步提供英國軍事支援。英國皇家空軍的颱風戰機將執行防禦性空中任務，協助保護沙烏地領空，抵禦無人機及飛彈威脅。」

這項額外支援是應沙烏地政府的請求而提供。英國首相柏南（Andy Burnham）本月稍早說，英方已準備好考慮採取相關支援措施。

英國也將部署一架Atlas A400M運輸機與數名軍事顧問，擴大上月宣布的援助措施。