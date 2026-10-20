青年運動襲擊葉門訓練營 58死逾200傷戰事升溫

伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Houthi）今天攻擊葉門夏卜瓦省（Shabwa）一處政府安全部隊訓練營，造成58人死亡、逾200人受傷。省長瓦濟爾（Awad al-Wazir）表示，葉門戰事正日益升高。

路透社從夏卜瓦省取得並核實的影片顯示，多名傷者和滿身鮮血的遺體倒臥現場。瓦濟爾還說，青年運動轟炸阿蘭（Al-Alam）訓練營後，至今仍有14人下落不明。

不願具名的地方政府消息人士指出，青年運動是在安全部隊進行演習訓練時，向訓練營發射了3枚彈道飛彈。

青年運動9月推進至紅海（Red Sea）咽喉要道曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）附近地區，自此之後便持續與獲得沙烏地阿拉伯為首聯軍支持、且獲國際社會承認的葉門政府交火。

葉門政府軍本月展開行動，企圖收復青年運動控制的區域，並在曼德海峽附近奪回失地。與此同時，青年運動包圍葉門南部高地反青年運動勢力的最後一個主要城市據點塔伊茲（Taiz）。

夏卜瓦省位在葉門南中部沿海，面向亞丁灣（Gulfof Aden），是能源重鎮，境內設有巴爾哈夫（Balhaf）液化天然氣設施，這是葉門最大工業投資案。

青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）在社交平台X發文表示，該組織攻擊的訓練營是由沙烏地勢力掌控。沙烏地當局尚未置評回應請求。

隨著青年運動加大對沙烏地阿拉伯的攻擊，葉門衝突已成為美國與以色列對伊朗戰事的另一條戰線。青年運動先前曾將沙烏地首都利雅德的國際機場及國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）列為攻擊目標。

葉門內戰於2014年爆發，當時青年運動奪取首都沙那（Sanaa），逼使政府南撤。隔年沙烏地阿拉伯軍事介入後，戰局陷入血腥膠著，直到2022年雙方達成停火協議。這項協議一直維持至今年才宣告破裂。

葉門早已面臨全球最嚴重的人道危機之一，救援機構警告當地情勢正迅速惡化。