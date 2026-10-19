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荷莫茲海峽再傳油輪觸雷起火 伊朗控闖未授權航道

中央社／ 德黑蘭19日綜合外電報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊今天表示，有一艘油輪在通過荷莫茲海峽時，不僅違規關閉導航系統，且行經未經授權航道，隨後觸發水雷爆炸起火。

法新社報導，2月底伊朗與美國、以色列爆發戰爭後，伊朗控制了荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），掐斷這條平時承載全球約1/5石油運輸的重要航道，並要求所有船隻通行前須先取得伊朗授權。

伊朗官媒引述伊斯蘭革命衛隊（RevolutionaryGuards）說法指出：「一艘違規油輪在荷莫茲海峽南方觸發水雷後爆炸，機艙也起火。」

聲明說，這艘油輪行經海峽「未經授權的南側航道」，並關閉了定位和導航系統。

伊斯蘭革命衛隊昨天才表示，海峽內有2艘油輪同樣觸雷起火。革命衛隊海軍指揮官奧茲馬伊（AliOzmaei）本週警告，任何關閉導航系統的船隻都將被視為敵對目標。

為了反制伊朗封鎖荷莫茲海峽，美國已對伊朗石油出口實施海上反封鎖措施。

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