荷莫茲海峽再傳油輪觸雷起火 伊朗控闖未授權航道

俄羅斯總統普丁傳提議下月和美國總統川普、中國大陸領導人習近平會面，商談結束俄烏戰爭，但將烏克蘭和歐洲排除在外。華爾街日報指出，三大強權商議另一個國家命運的安排，可能加深台灣的疑慮：自己的未來，是否有朝一日也會在未能參與的談判中被決定？目前川普尚未同意會談，時間和議程也未定案。

2026-10-19 07:51