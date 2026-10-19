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川普再次讓步！擬以能源誘俄停戰 遭德反對

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普（右）最近接連放寬對俄羅斯的制裁。路透
美國總統川普（右）最近接連放寬對俄羅斯的制裁。路透

美國總統川普近期接連對俄羅斯讓步，先是與俄國達成協議讓俄國柴油出口，還施壓烏克蘭不得攻擊俄國煉油設施，接著又暫緩對俄大規模制裁六十天，期盼緩解美國能源價格壓力，挽救共和黨期中選舉選情。紐約時報引述知情人士透露，川普政府如今提議將「歐洲恢復採購俄羅斯天然氣」納入俄烏和平協議，試圖提供經濟誘因促使俄羅斯總統普亭結束俄烏戰爭。

然而，這個做法將為俄羅斯帶來龐大收入，讓俄國重新取得對歐洲的影響力，引發歐洲官員強烈反對。

知情人士透露，川普的特使威科夫和庫許納已在與烏克蘭及歐洲官員的會談中提出這項構想。美方主張，烏克蘭應考慮重新啟用過去向歐洲輸送俄羅斯天然氣的管線，作為誘使俄國結束戰爭的手段之一。

川普政府認為，恢復俄羅斯天然氣出口不僅能為烏克蘭帶來過境費收入，也能滿足歐洲民眾對低價能源的需求。然而，歐洲官員認為，這將推翻歐盟多年來在美國支持下，努力擺脫俄羅斯能源的成果。

俄國天然氣占歐盟進口總量的比重，已從二○二一年的百分之四十五降至二○二五年的百分之十三。知情人士指出，恢復俄國對歐天然氣出口，可能納入更廣泛的俄烏和平協議。美方相信，歐洲選民終究會和美國選民一樣，希望取得更便宜的能源。

不過，這項構想已遭德國強烈抵制。知情人士透露，上周美方特使在邁阿密與烏克蘭方面磋商時，再度提出恢復俄羅斯天然氣出口構想，德國總理梅爾茨的首席安全顧問紹特當場強烈反對。

德國政府認為，即使透過美國等中間商採購俄羅斯天然氣，仍無法消除能源安全風險，甚至可能再次面臨俄國切斷供應的威脅。

不過，德國國內要求恢復採購俄國天然氣的聲浪升高，民調支持率接近百分之卅的極右派政黨「另類選擇黨」便主張藉此降低能源價格以提振經濟。

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