油輪波斯灣遇襲喪失動力 船員平安撤離

俄羅斯一名39歲的單親媽媽網紅，為了打造震撼的「真人芭比」形象，無視原主治醫師的嚴肅警告，硬砸下1.7萬英鎊（約新台幣73.5萬元）遠赴比利時進行第六次隆乳手術。她將單側胸部植入高達2000cc的生理鹽水假體，使總胸圍容量衝上驚人的4公升，這起危險的整型奇聞曝光後立刻引發熱議。

2026-10-17 16:54