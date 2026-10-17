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油輪波斯灣遇襲喪失動力 船員平安撤離

中央社／ 杜拜17日綜合外電報導

海事監測機構今天表示，一艘油輪在沙烏地阿拉伯外海的波斯灣沿岸遭到「不明拋射體」攻擊，船員被迫撤離，目前未傳出有人員傷亡。

法新社報導，英國海事貿易行動辦公室（UnitedKingdom Maritime Trade Operations）指出，這艘船昨天在距離沙烏地阿拉伯石化工業區城市朱拜爾（Jubail）68海里處遭到攻襲，「通報所有船員平安」。

另一家英國海上安全公司先鋒海事解決方案（Vanguard Maritime Solutions）確認，這艘船為懸掛馬紹爾群島國旗的薩芬普林西帕爾號（SafeenPrincipal）油輪，並稱該船喪失動力且船艙失火。

美國和以色列2月28日聯手空襲伊朗、中東戰爭爆發以來，伊朗封鎖了荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），時而攻擊過往船隻。荷莫茲海峽是波斯灣石油與天然氣出口的唯一海運要道。

戰爭發生前，全球大約1/5石油出口經過荷莫茲海峽，油價在戰爭期間持續飆升。

波斯灣 油輪

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