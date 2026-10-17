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川普：不會動用核武或派地面部隊進伊朗
美國總統川普表示，他不會對伊朗動用核武，也不預期會派遣美軍地面部隊進入伊朗。稍早前CNN曾披露美軍可能用俗稱「炸彈之母」（MOAB）的GBU-43/B大型炸彈攻擊伊朗。
川普接受保守派媒體「新聞頭條」（Newsmax）訪問。在15日播出的內容裡，川普說：「我不會使用核武，沒有這個必要。我們是全球最強大的核武國家。」
Newsmax問到外界傳出華府正考慮動用GBU-43/B大型炸彈，川普既未證實也未否認，稱「炸彈之母不是核武，完全不是。它只是枚威力極大的炸彈，威力宛如小型核彈。但炸彈之母不是核武」。
當問及會否派遣地面部隊進入伊朗時，川普直接了當說「不，我不認為會這樣，我不認為會」。
MOAB是美軍手上威力最大的常規炸彈，2017年曾在阿富汗投入實戰，用於攻擊伊斯蘭國（ISIS）武裝分子。美國有線電視新聞網（CNN）15日披露，美軍已制定新的打擊計畫，目標包括伊朗能源基礎設施及核設施。
川普於10月8日時曾表示，在11月3日期中選舉之前，他不會下令恢復軍事攻擊。
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