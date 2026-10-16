中東戰爭衝擊石油出口 伊拉克：約損失1.9兆

川普總統正面臨結束美伊戰爭的壓力，共和黨也擔憂在即將到來的期中選舉中遭到選民反彈。CNN 14日獨家報導，多名知情官員透露，美軍已制定新的伊朗打擊計畫，若川普下令在期中選舉前或選後恢復軍事行動，可能動用所謂的「炸彈之母」，攻擊伊朗能源基礎設施與核設施。

2026-10-16 14:27