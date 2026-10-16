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中東戰爭衝擊石油出口 伊拉克：約損失1.9兆
伊拉克外長胡笙（Fuad Hussein）今天表示，該國在中東戰爭期間已損失約600億美元（約新台幣1.9兆元）。
法新社報導，伊拉克為石油輸出國組織（OPEC）成員國，在衝突爆發前每天約生產400萬桶石油，出口量約350萬桶，大多數從該國南部經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運出。
但伊朗封鎖荷莫茲海峽，使缺乏儲油能力的伊拉克停止大部分石油生產，改以卡車經敘利亞、透過管道經土耳其出口數量有限的石油。
根據伊拉克外交部聲明，胡笙在羅馬會晤義大利外長時指出：「在美國與伊朗伊斯蘭共和國近期的戰爭期間，伊拉克據估計已損失約600億美元。」
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