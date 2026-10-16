美伊戰爭衝擊硫磺供應 肥料短缺恐危及亞非糧食安全

美伊戰爭影響荷莫茲海峽航運，全球工業硫磺供應日益短缺，爭奪戰愈演愈烈，財力雄厚的礦商出價高於肥料製造商搶購硫磺，迫使肥料業者減產，進而影響農業，可能推升糧食價格。

聯合國副秘書長達席瓦（Jorge Moreira da Silva）昨天警告，美國與伊朗若未能在數週內就推動肥料經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸計畫達成協議，亞洲和非洲部分地區可能面臨糧食安全危機。

「金融時報」（Financial Times）報導，荷莫茲海峽航運受阻，造成硫磺嚴重短缺。硫磺是石油和天然氣產業的副產品，可加工成硫酸，用於銅礦生產及磷肥製造。

美國對伊朗戰爭爆發前，全球約一半硫磺經由荷莫茲海峽運輸，但這條水道遭到封鎖後，硫磺價格已飆升至戰前的近10倍。

大宗商品價格評估機構阿格斯（Argus）的詹恩（Raghav Jain）表示，金屬價格上漲帶來的收益提振礦業財力，讓礦商在這場爭奪有限硫磺資源的戰爭中壓過獲利率較低的肥料業者。

這波衝擊早已影響農業。肥料製造商被迫減產，並警告糧食價格恐上揚。

美國肥料公司馬賽克（Mosaic）首席經濟學家安迪．鄭（Andy Jung，音譯）表示：「考量農民的負擔能力，我們無法將成本增加轉嫁給他們，因此另一個選擇就是減緩生產。」

他說：「有朝一日…我們將會看到全球作物產量受到明顯影響，接著糧食價格就會上漲。」

硫磺過去每公噸價格通常為100至200美元，今年卻已飆升至每公噸近1000美元。中國是硫酸主要供應國，也已限制硫酸出口，讓問題更加複雜。

然而，銅價飆漲讓礦商得以緩解成本上升的壓力。銅價接近每公噸近1萬5000美元的歷史高點。銅廣泛用於消費性電子產品和電網等領域，需求持續成長。

智利礦業集團安托法加斯塔（Antofagasta）8月表示，儘管硫酸和柴油價格上漲推升成本，公司上半年獲利仍較去年同期增加近1/3。

實際上，硫酸價格上漲甚至有利於煉銅業者，因為冶煉過程會產生硫酸這項副產品。

路透社報導，聯合國今年3月成立專責小組以助肥料通過荷莫茲海峽。聯合國尚未啟動擬定的運輸機制，但聯合國副秘書長達席瓦表示，美國與伊朗達成協議後，這套機制可在7至10天內啟動。

他在曼谷舉行國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）年度會議場邊受訪時說：「接下來幾週內達成協議至關重要，否則我們將錯過播種季。」