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動用炸彈之母轟伊朗？川普未排除：就像一枚微型核彈 但不是核武

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普14日在蒙大拿州舉行造勢活動。美聯社
美國總統川普14日在蒙大拿州舉行造勢活動。美聯社

美國總統川普15日接受保守派媒體「新聞頭條」（Newsmax）獨家專訪時表示，美國可能再次攻擊伊朗核設施，包括防禦森嚴的「鎬山」（Pickaxe Mountain），並預測戰爭很快就會結束，無論是透過談判或其他方式。

此前有報導指出，五角大廈正考慮使用被稱為「炸彈之母」的GBU-43/B大型空爆炸彈（Massive Ordnance Air Blast，MOAB）。當被問及有關他考慮使用這種武器、可能在11月3日期中選舉後動用的報導時，川普表示：「炸彈之母不是核武器。」主持人追問：「不是戰術核武器？」川普回答：「不，完全不是核武器。這只是一枚極其巨大的炸彈，就像一枚微型核彈。炸彈之母是一枚巨大的炸彈，但不是核武器。」

川普未說明是否已授權使用這種武器，也未指出可能的攻擊目標。CNN 15日報導，美軍已制定計畫，若川普下令恢復作戰，可能使用MOAB攻擊伊朗能源基礎設施和核設施。CBS新聞也證實，白宮和五角大廈已制定涉及MOAB的計畫。白宮則表示，不評論敏感軍事計畫，川普仍保留所有選項，以防止伊朗取得核武器。

川普另外提到可能攻擊鎬山，這處疑似伊朗核設施據信埋藏在多層岩石之下。他說：「我們正考慮攻擊鎬山，可能必須採取行動。我們會發動攻擊，迅速摧毀那個地方。」被問及是否會動用美國地面部隊時，川普回答：「不，我不認為會。」

川普表示，美國已對伊朗核基礎設施造成嚴重破壞，但若在消除德黑蘭取得核武器的可能性之前撤軍，未來恐須再次採取軍事行動。被問及美國為何不宣布勝利並撤軍時，川普說：「我們可以，但如果這麼做，一年內可能就得再來一次。我們要確保他們永遠無法擁有核武器，因為在我看來，只要他們取得核武器，就會立即使用。」

川普也對美伊戰爭很快結束表達信心，並表示雙方正在談判。他說：「戰爭很快就會結束，無論如何都會結束。他們正在和我們談判，油價將像石頭一樣直線下跌，汽油價格也會如此。」

川普還表示，伊朗官員已要求美國和以色列停止軍事行動。他說：「他們請求我們，拜託停止。我們也這麼做了，因為我們正在和他們談判。」

伊朗 核武 核彈 美國

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