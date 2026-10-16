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王毅會以色列總統、巴勒斯坦外長 籲以色列撤銷約旦河西岸定居點

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
王毅15日也會見了巴勒斯坦外長法爾辛（左）。（圖／取自大陸外交部官網）
王毅15日也會見了巴勒斯坦外長法爾辛（左）。（圖／取自大陸外交部官網）

中共政治局委員兼大陸外長王毅15日在亞塞拜然與以色列總統赫爾佐格會晤，赫爾佐格介紹了以方對中東地區形勢的看法和立場，王毅則表示，「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的正確途徑。當務之急是全面打開進入加薩地區的通道，同時以色列也應停止並撤銷在約旦河西岸強行設立定居點的行徑。

據大陸外交部，王毅係在亞信峰會期間「應約」與赫爾佐格會見。赫爾佐格表示，雙方曾在反法西斯戰爭中相互幫助，人民之間結下友誼，成就了一段歷史佳話。以方堅定奉行一個中國政策，願推進雙方在科技、投資、人員往來等領域交流合作。

陸方通稿指出，赫爾佐格表示以色列希望和平，不要戰爭，但國家安全面臨威脅和挑戰，需要有力應對。以方重視中方提出的有關倡議和主張，讚賞中方為促進地區和平穩定所作的努力，願同中方保持溝通。

赫爾佐格則在X發文，表示很高興在會議間隙會見了王毅，會晤重點討論了兩國關係和中東局勢。我表達了對我們雙邊關係的讚賞，尤其是在經濟合作、貿易和文化領域。我們也討論了地區局勢發展。我強調了以色列對區域和平的願望，同時也指出了對我們安全構成的戰略威脅，其中最主要的威脅來自伊朗及其恐怖主義代理人。

陸方通稿並提到，王毅表示，第二次世界大戰期間，中以兩國人民都飽受戰亂之苦，患難之際相互施以援手，湧現出很多感人故事。明年是建交35周年。中方願同以方以此為契機，總結經驗，推動合作，夯實兩國關係民意基礎。

王毅表示，大陸始終認為，巴勒斯坦問題是本世紀最大的歷史不公，「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的正確途徑。當前地區局勢持續緊張，和平安寧遠未到來。當務之急是全面打開進入加薩地區的通道，不能讓200萬平民繼續掙扎在生存邊緣，不能允許人道主義災難持續蔓延，同時以色列也應停止並撤銷在約旦河西岸強行設立定居點的行徑。

王毅甚至說，您的父親（以色列前總統赫佐格）在擔任總統期間曾推動中以兩國建交，也是首位訪問大陸的以色列總統。他在回憶錄中曾寫道：妥協和談判並非總導致失去什麼，它們常常帶來重要收穫和長期信任。在當前形勢下，這句話仍有現實意義和啟迪。巴勒斯坦問題是中東問題的根源，猶太人民和巴勒斯坦人民都享有和平生存的權利，也都擁有獨立建國的權利。「中方相信，只要各方都能堅持和平理念，保持和平定力，探尋相向而行的和平途徑，堅持『兩國方案』的正確方向，人民翹首以盼的和平就終會到來」。

此外，15日王毅也會見了巴勒斯坦外長法爾辛。王毅表示，「無論國際風雲如何變幻，中國人民始終同巴勒斯坦人民站在一起，堅定支持巴人民爭取恢復民族合法權利的正義事業」。他稱巴勒斯坦問題是延宕最久的熱點問題，是二戰以來世界最大的歷史不公。如果這一問題得不到公正解決，中東就無法實現持久的和平穩定。世界不能忘記加薩掙扎在死亡線上的200萬巴勒斯坦民眾。正義也許會遲到，但絕不會缺席。大陸將呼籲所有愛好和平的國家堅定支持「兩國方案」。

陸方指出法爾辛通報了巴勒斯坦問題的最新情況，強調國際社會在巴勒斯坦問題上不能奉行雙重標準，高度讚賞大陸在巴勒斯坦問題上堅持的公正立場。

以色列總統赫爾佐格（左）15日與王毅會見。（圖／取自X「יצחק הרצוג Isaac Herzog」）
以色列總統赫爾佐格（左）15日與王毅會見。（圖／取自X「יצחק הרצוג Isaac Herzog」）

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