烏克蘭愛國者飛彈僅剩約2枚！美伊戰爭耗庫存 川普援助態度反覆

烏克蘭的愛國者防空攔截飛彈已接近耗盡，使烏國民眾更容易受到俄羅斯持續攻擊的威脅，也讓基輔開始質疑川普政府是否已經背棄烏克蘭。

愛國者飛彈系統是全球需求最高的防空系統之一，但由於烏克蘭和中東大量使用，攔截飛彈庫存已嚴重消耗。CNN率先報導，烏克蘭已耗盡愛國者飛彈。一名烏克蘭官員向華盛頓郵報透露：「截至10月7日，只剩下10枚飛彈；這些飛彈已在攻擊期間用完，目前僅剩約2枚。」

另一名知情人士表示，愛國者攔截飛彈對擊落來襲的俄羅斯彈道飛彈至關重要，但烏克蘭已耗盡這種先進武器。烏方官員則指出：「情勢極度緊張。無辜平民每天都在死亡。」

美國透過「烏克蘭優先需求清單」（Prioritized Ukraine Requirements List，PURL）計畫向烏克蘭提供武器，由歐洲國家出資向美國採購後送往基輔。但華盛頓郵報先前報導，川普政府曾考慮將部分援助轉往中東，以因應美國在對伊朗戰爭中的武器短缺問題。

一名北約資深官員15日表示，PURL仍在運作，「愛國者攔截飛彈等防空彈藥持續運送」。不過，烏方官員質疑援助供應不穩定，表示：「自5月以來，供應一直不規律，而現在沒有人能夠確定或保證，援助物資是否真的會送達。」

華盛頓郵報指出，每套愛國者飛彈系統成本約10億美元，包括發射系統和地面雷達，每枚攔截飛彈則可能超過400萬美元。光是在美伊戰爭第一個月，美國就發射超過1000枚愛國者及終端高空防衛系統（THAAD，薩德）飛彈，以保護部隊。

烏克蘭與中東兩場戰事持續消耗大量攔截飛彈，使美國及全球庫存降至危急水準。美國因美伊戰爭造成的庫存壓力，從太平洋地區調走愛國者系統，加強中東防禦，並延後先前承諾對盟友進行的軍售。川普政府已將加快採購及生產新型愛國者攔截飛彈列為優先事項，但生產一枚新飛彈可能需要長達36個月。

美國總統川普數月來對是否向烏克蘭提供更多愛國者飛彈立場反覆，今年夏天一度考慮允許烏克蘭自行製造攔截飛彈，但隨後改變立場，並因和平談判遲無進展而感到不滿，威脅撤回援助。川普最近宣布放寬對俄羅斯柴油燃料銷售的制裁，也引發兩黨不滿。