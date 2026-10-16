不知道找誰談 川普自曝答應伊朗「不再斬首」

美國總統川普十四日在亞利桑那州選舉造勢活動指稱，美軍在二月底展開的「史詩怒火行動」期間「斬首」伊朗高層後，德黑蘭請他承諾不再將高層列為攻擊目標。

川普說，「我們不需要任何人在伊朗問題上提供幫助」；美軍「做得非常成功」，伊朗武裝部隊、雷達、防空系統及高層都已不復存在，但「有個問題是，我可能做得太過火了，（現在）不知道到底該跟誰打交道」。

川普說，「他們第一個層級沒了，選出第二個層級後也沒了，又選出第三個層級，其中一半（至今）也沒了。他們要我承諾別再除掉更多人，我答應了。我向他們做出承諾」。

川普並聲稱，如今「沒人想當伊朗總統。我們一直有在談；（現場）誰想當伊朗總統？請舉手。不，我可不想當。所以我可能真的做得有點太過火了。我很抱歉，因為我已經不知道我們到底是在跟誰打交道了，但這種情況很快就會結束」。

川普也痛批「洩密者」，指控此人在美軍預定空襲伊朗前，洩露Ｂ—２匿蹤轟炸機的起飛與到位時間；「有人洩密了，某個卑鄙的混蛋；該關進監獄」。