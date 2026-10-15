美軍最新攻擊計畫曝光？CNN揭考慮動用「炸彈之母」 打擊伊朗能源、核設施

多位知情美國官員透露，美軍已擬定新的攻擊計畫。若美國總統川普在期中選舉前或後下令恢復對伊朗的軍事行動，美軍可能動用俗稱「炸彈之母」的巨型炸彈，打擊伊朗的能源及核子設施。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，多位知悉內部軍事規畫討論的消息人士指出，若美軍在美伊戰爭中首次動用俗稱「炸彈之母」（Mother Of All Bombs, MOAB）的GBU-43/B大型空爆炸彈，將代表衝突顯著升級。MOAB是美國軍火庫中威力最大的非核炸彈。

雖然川普（Donald Trump）已公開宣布，不會在11月期中選舉前採取新的軍事行動，多位顧問私下表示，他們不清楚川普這番話是否已是最終決定，或者他可能在投票日前改變主意。

其中一名消息人士告訴CNN，川普已下令軍方擬定針對伊朗目標的額外打擊方案，其中包括攻擊「大量能源基礎設施」，並可能動用MOAB。

同一名消息人士透露，相關規畫的措辭顯示，發動這波攻擊後，美軍將從中央司令部（CENTCOM）責任區（AOR）撤離。這暗示美國政府可能先發動額外攻擊，再宣布勝利，然後迅速撤兵。

另一名消息人士告訴CNN，軍方針對伊朗核設施的打擊計畫涵蓋鎬山（Pickaxe Mountain），並明確列出動用MOAB的選項。

川普近幾個月來一再威脅要打擊鎬山，美國與以色列認為，伊朗將核計畫相關設備存放在該處。

不過，MOAB是否能有效破壞伊朗核設施及其他深埋地底的目標，仍受到質疑。

消息人士表示，儘管這款以全球衛星定位系統（GPS）導引的炸彈能摧毀相當於9個城市街區的範圍，其威力恐怕難以穿透經層層花崗岩加固的鎬山，摧毀底下可能藏匿的核設施，也無法有效打擊伊朗其餘核設施。

一名知情人士說：「MOAB是一種具有強烈心理宣示效果的巨型武器，擅長大範圍破壞，但除此之外的用途有限。它絕非為深入穿透地層而設計的彈頭。」

消息人士指出，若動用MOAB，炸彈將對命中區域造成毀滅性破壞，但影響可能主要限於地表。此外，MOAB的爆炸範圍極大，幾乎勢必引發外界對平民可能傷亡的擔憂。

儘管如此，面對立場似乎非常強硬、不願在外交上接受川普要求的伊朗政權，川普仍可能選擇動用MOAB，以發揮心理威懾效果。

一名消息人士補充：「很遺憾總統讓自己陷入幾乎不得不採取行動的處境，而在缺乏能深入穿透地層的彈藥下…就只能考慮MOAB具備的心理威懾效果。」