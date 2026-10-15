快訊

第43次終於標出去了！苗栗高鐵「產專二」用地 禾榮科技15.55億元得標

預告穿黑西裝！蔡康永證實出席蔣萬安競總成立大會 婉拒1件事

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍研擬炸彈之母再轟伊朗！CNN：盤算打完後 川普宣布勝利撤軍

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國空軍GBU-43/B大型空爆炸彈（MOAB）在佛州埃格林空軍基地測試期間，由MC-130E特種作戰運輸機成功投放。資料照片。路透
美國空軍GBU-43/B大型空爆炸彈（MOAB）在佛州埃格林空軍基地測試期間，由MC-130E特種作戰運輸機成功投放。資料照片。路透

美國總統川普正面臨結束美伊戰爭的壓力，共和黨也擔憂在即將到來的期中選舉中遭到選民反彈。CNN 14日獨家報導，多名知情美國官員透露，美軍已制定新的伊朗打擊計畫，若川普下令在期中選舉前或選後恢復軍事行動，可能動用所謂的「炸彈之母」，攻擊伊朗能源基礎設施與核設施。

川普雖公開宣布不會在期中選舉前採取新行動，但數名顧問私下表示，尚不確定這項表態是否會改變。多名消息人士表示，GBU-43/B大型空爆炸彈（Massive Ordnance Air Blast Bomb，MOAB）是美軍威力最大的非核炸彈，若首次用於對伊朗作戰，將使衝突顯著升級。不過，外界質疑這款炸彈能否實現川普宣示的戰略目標，或改變戰局。

一名消息人士表示，川普已命令軍方制定對伊朗的追加打擊方案，目標包括「大量能源基礎設施」，並可能動用MOAB。這名人士透露，相關規劃使用的措辭是，攻擊將在「美軍在中央司令部責任區內後撤之前」發動，顯示川普政府可能在追加打擊後試圖宣布勝利，隨即迅速撤出所有人員。

川普強調他的目標是確保伊朗永遠無法取得核武，近幾個月來一再威脅攻擊鎬山（Pickaxe Mountain）。美國與以色列認為，伊朗在當地存放部分核計畫組件。另一名消息人士透露，軍方針對鎬山等伊朗核設施的打擊計畫，也明確要求使用MOAB。

據信鎬山的核設施受到多層花崗岩保護，外界因此質疑MOAB能否有效打擊這類深埋地下的目標。消息人士表示，儘管這款GPS導引炸彈能摧毀相當於9個街區的區域，但穿透能力恐不足以摧毀鎬山疑似存在的核設施，以及伊朗其他尚存的核設施。

一名消息人士指出：「MOAB是一種用於資訊作戰的大型武器，非常適合大範圍清除目標，但除此之外用途有限，絕對不是為穿透地下深處目標而設計的彈頭。」

消息人士指出，若動用MOAB，將對爆炸波及區域造成毀滅性破壞，但影響可能主要集中在地表。這款炸彈的巨大爆炸範圍，也極可能引發平民傷亡的疑慮，尤其是用來攻擊鄰近人口稠密地區及非軍事設施的伊朗基礎設施時。

儘管如此，在伊朗政權似乎態度強硬、不願屈從川普外交要求之際，川普仍可能將MOAB作為心理威懾武器。美國官員警告，動用這款炸彈不太可能迫使伊朗屈服，或取得戰略性軍事勝利，但可能讓川普在不恢復全面軍事行動的情況下，多一個改變戰爭現狀的選項。

消息人士補充指出，川普「不幸讓自己陷入幾乎非得採取行動不可的處境。由於缺乏能夠穿透那種深度的彈藥，因此必須考慮心理效果，而MOAB正好適合發揮這種作用。」另一名消息人士則說，軍方已制定一些形同「煙火秀」的打擊方案，目的是即使未能實現川普當初發動戰爭時宣示的目標，也能為他提供退出衝突的途徑。

伊朗 川普 撤軍 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美以選前再炸伊朗？美媒：川普曾叫內唐亞胡先準備 軍方持續備戰

伊朗備戰嚇阻川普！加固核設施 點名石油設施、資料中心為反擊目標

不讓川普壓低油價！伊朗擴大攻擊商船 出新招干預美國期中選舉

承認斬首行動做過頭 川普稱答應「不再除掉伊朗領導人」

相關新聞

美軍研擬炸彈之母再轟伊朗！CNN：盤算打完後 川普宣布勝利撤軍

美國總統川普正面臨結束美伊戰爭的壓力，共和黨也擔憂在即將到來的期中選舉中遭到選民反彈。CNN 14日獨家報導，多名知情美國官員透露，美軍已制定新的伊朗打擊計畫，若川普下令在期中選舉前或選後恢復軍事行動，可能動用所謂的「炸彈之母」，攻擊伊朗能源基礎設施與核設施。

承認斬首行動做過頭 川普稱答應「不再除掉伊朗領導人」

美國總統川普14日在亞利桑那州一場造勢集會上表示，美軍在「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）期間襲擊伊朗領導階層後，德黑蘭要求他承諾不再將伊朗領導人列為攻擊目標。

2艘新加坡籍貨櫃船荷莫茲海峽遇襲 1沉沒1船體受損

新加坡當局今天表示，2艘在新加坡註冊的貨櫃船在通過荷莫茲海峽時遭不明射彈擊中，其中1艘是昨天遇襲後起火沉沒，另1艘則是今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。