3層樓沒了…葉門叛軍襲沙烏地阿美石油公司 執行長辦公室也遭殃

葉門叛軍「青年運動」今天宣布攻擊沙烏地阿美石油公司（SaudiAramco）的設施。知情人士透露，遇襲辦公大樓頂部3層樓嚴重受損，執行長辦公室亦在遇襲範圍內。

葉門內戰近來戰況加劇，叛軍青年運動（Houthi）獲伊朗撐腰，沙烏地阿拉伯則力挺葉門政府。

法新社報導，稍早沙烏地能源部一名官員表示，沙烏地阿美石油公司位於達蘭（Dhahran）的一棟建築被擊中，引發「局部火警」，但「無人傷亡」。

達蘭是該公司總部所在地，總部園區規模龐大，包含多棟建築物及住宅區。

兩名不願具名的公司員工向法新社表示，總部一棟大樓在深夜遭受攻擊。其中一名員工說，頂部3層樓「已經沒了」。

法新社記者未獲准進入現場，無法獨立查證受損情況。

美聯社引述的兩名地方官員不具名透露，遇襲大樓是沙烏地阿美石油公司高層主管的辦公室，頂部3層樓因此受損。其中一名官員說，執行長納瑟（AminNasser）的辦公室亦在遇襲範圍內。

路透社引述的知情人士則說，遇襲辦公大樓南翼9樓首先起火，火勢蔓延至6到10樓之間，到今晨仍未熄滅。一名消息人士補充道，頂部3層樓損毀嚴重，部分天花板塌陷，門窗皆被炸毀。

根據路透社，該園區設有營運中心，協助這家全球最大石油公司監控陸上及海上石油平台、煉油廠、出口終端設施及數以千計公里的管線。知情人士說，目前園區維持營運，但部分員工被要求在家工作，若干業務功能已轉移至全球辦公室。

青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）則表示，他們的部隊進行了一次「高品質軍事行動」，目標為位於達蘭的沙烏地阿美石油公司設施，同時也對沙國首都利雅德的機場及一座煉油廠展開空襲。

薩里說，這次行動使用「大量彈道飛彈、巡弋飛彈及無人機。」他補充道：「未來幾天，針對沙烏地境內深處的行動將會持續，目標鎖定沙烏地敵人的機場與石油設施。」