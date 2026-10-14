快訊

「簡直是一片混亂」回憶大陸行 黃仁勳：吃過的餐廳拿我當代言人

美股早盤／通膨比預期熱…美債殖利率應聲揚 四大指數多走低

最亂監獄再傳醜聞！護理師愛上毒囚遭開鍘 獄警「牢房激戰」黑歷史也被挖

聽新聞
0:00 / 0:00

3層樓沒了…葉門叛軍襲沙烏地阿美石油公司 執行長辦公室也遭殃

中央社／ 利雅德14日綜合外電報導
葉門叛軍「青年運動」今天宣布攻擊沙烏地阿美石油公司（SaudiAramco）的設施。路透
葉門叛軍「青年運動」今天宣布攻擊沙烏地阿美石油公司（SaudiAramco）的設施。路透

葉門叛軍「青年運動」今天宣布攻擊沙烏地阿美石油公司（SaudiAramco）的設施。知情人士透露，遇襲辦公大樓頂部3層樓嚴重受損，執行長辦公室亦在遇襲範圍內。

葉門內戰近來戰況加劇，叛軍青年運動（Houthi）獲伊朗撐腰，沙烏地阿拉伯則力挺葉門政府。

法新社報導，稍早沙烏地能源部一名官員表示，沙烏地阿美石油公司位於達蘭（Dhahran）的一棟建築被擊中，引發「局部火警」，但「無人傷亡」。

達蘭是該公司總部所在地，總部園區規模龐大，包含多棟建築物及住宅區。

兩名不願具名的公司員工向法新社表示，總部一棟大樓在深夜遭受攻擊。其中一名員工說，頂部3層樓「已經沒了」。

法新社記者未獲准進入現場，無法獨立查證受損情況。

美聯社引述的兩名地方官員不具名透露，遇襲大樓是沙烏地阿美石油公司高層主管的辦公室，頂部3層樓因此受損。其中一名官員說，執行長納瑟（AminNasser）的辦公室亦在遇襲範圍內。

路透社引述的知情人士則說，遇襲辦公大樓南翼9樓首先起火，火勢蔓延至6到10樓之間，到今晨仍未熄滅。一名消息人士補充道，頂部3層樓損毀嚴重，部分天花板塌陷，門窗皆被炸毀。

根據路透社，該園區設有營運中心，協助這家全球最大石油公司監控陸上及海上石油平台、煉油廠、出口終端設施及數以千計公里的管線。知情人士說，目前園區維持營運，但部分員工被要求在家工作，若干業務功能已轉移至全球辦公室。

青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）則表示，他們的部隊進行了一次「高品質軍事行動」，目標為位於達蘭的沙烏地阿美石油公司設施，同時也對沙國首都利雅德的機場及一座煉油廠展開空襲。

薩里說，這次行動使用「大量彈道飛彈、巡弋飛彈及無人機。」他補充道：「未來幾天，針對沙烏地境內深處的行動將會持續，目標鎖定沙烏地敵人的機場與石油設施。」

沙烏地阿拉伯 石油 葉門

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

1死11傷！沙國機場又被炸 青年運動承認攻擊

布蘭特油價衝上107美元 沙國Aramco石油總部遭飛彈襲擊…供應危機升溫

沙國機場遇襲321死傷 川普揚言反擊

沙國遇襲、油輪挨炸...中東戰事延燒 全球油市恐亂到明年

相關新聞

3層樓沒了…葉門叛軍襲沙烏地阿美石油公司 執行長辦公室也遭殃

葉門叛軍「青年運動」今天宣布攻擊沙烏地阿美石油公司（SaudiAramco）的設施。知情人士透露，遇襲辦公大樓頂部3層樓...

波斯灣供應受阻 國際能源總署：柴油供應緊張將持續至2027年

國際能源總署今天表示，由於補充枯竭庫存需要時間，美國對伊朗發動戰爭導致波斯灣地區柴油供應中斷，將使市場緊縮狀態持續至明年

川普發文「不信中俄暗助伊朗」 斥流言來自左派蠢蛋

美國總統川普12日發文表示，他不相信中國與俄羅斯協助伊朗，因為中俄若介入戰事將付出極大代價，美方也會迅速掌握相關動向；川普還說，他下月亞洲行期間，可能和北韓領導人金正恩會面。另一方面，金正恩11日參觀了一座國防工業博物館，展示著能飛抵美國的洲際彈道飛彈。

不讓川普壓低油價！伊朗擴大攻擊商船 出新招干預美國期中選舉

路透14日報導，2名伊朗資深官員表示，德黑蘭正在採取新戰術，攻擊航經荷莫茲海峽的船隻，試圖維持高油價，並影響美國期中選舉。

美以選前再炸伊朗？美媒：川普曾叫內唐亞胡先準備 軍方持續備戰

Axios 13日報導，2名美國官員、1名以色列官員及1名知情人士透露，以色列總理內唐亞胡與美國總統川普上周討論，可能在以色列及美國選舉前，對伊朗發動新一輪大規模軍事行動。

川普：不信中俄暗助伊朗

美國總統川普12日深夜公開為中國大陸與俄羅斯辯護，表示不相信北京及莫斯科曾在伊朗戰爭中，提供德黑蘭任何協助，並強調中俄兩國若介入戰事，將付出極大代價，美方也會迅速掌握相關動向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。