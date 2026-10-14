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波斯灣供應受阻 國際能源總署：柴油供應緊張將持續至2027年

中央社／ 巴黎14日綜合外電報導
美國對伊朗發動戰爭導致波斯灣地區柴油供應中斷，將使市場緊縮狀態持續至明年。路透
美國對伊朗發動戰爭導致波斯灣地區柴油供應中斷，將使市場緊縮狀態持續至明年。路透

國際能源總署今天表示，由於補充枯竭庫存需要時間，美國伊朗發動戰爭導致波斯灣地區柴油供應中斷，將使市場緊縮狀態持續至明年。

法新社報導，位在法國巴黎的國際能源總署（International Energy Agency）在其每月能源市場報告中表示：「柴油市場供需情勢將持續緊縮至2027年，取決於中東地區產品供應復甦情況。」

由於波灣地區原油出口減少，以及伊朗展開報復攻擊導致當地煉油廠受損，近幾週來，歐洲和美國柴油價格屢創新高。

各國政府紛紛以調降燃料稅、提供補貼，或釋出戰略儲備等方式因應，而這些儲備未來仍須重新補充。

國際能源總署預測，煉油產能將恢復，明年第一季柴油市場將出現過剩，「帶動庫存大致符合正常季節性規律回升」。

但是這仍無法完全彌補自從2月底美國和以色列對伊朗發動攻擊以來累積的缺口。當時全球能源價格應聲暴漲。

國際能源總署警告，若波灣地區供應無法盡快恢復正常，「為了維持市場平衡，可能需要進一步降低需求，這將帶來沉重經濟代價」。

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