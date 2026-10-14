快訊

費仔要來台灣了！經紀公司宣布11/1抵台 行程曝光

去冰補奶+15元引爆星巴克之亂！特大杯變半杯掀退坑潮 官方「婉拒回應」

MLB／守護者要命失誤釀大禍 光芒3：1奪勝系列賽扳平戰局

聽新聞
0:00 / 0:00

不讓川普壓低油價！伊朗擴大攻擊商船 出新招干預美國期中選舉

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍驅逐艦「麥克福爾號」（USS McFaul）的登船臨檢小組在波斯灣例行海上安全行動期間，駕艇靠近一艘巴林籍阿拉伯傳統帆船。資料照片。路透
美國海軍驅逐艦「麥克福爾號」（USS McFaul）的登船臨檢小組在波斯灣例行海上安全行動期間，駕艇靠近一艘巴林籍阿拉伯傳統帆船。資料照片。路透

路透14日報導，2名伊朗資深官員表示，德黑蘭正在採取新戰術，攻擊航經荷莫茲海峽的船隻，試圖維持高油價，並影響美國期中選舉。

2名官員拒絕透露新戰略的細節，但表示這項決定由伊朗最高領導階層做出，並已在整個統治體系內完成協調。新戰術包括改變攻擊方式與頻率，目標之一是影響美國選舉結果。一名官員說：「目的是挫敗美國及其盟友壓低全球油價的努力。」另一名官員透露，伊朗約10天前開始改變攻擊戰術，針對其認為違反通行限制的船隻發動更多攻擊。

2名官員表示，伊朗也計劃將行動範圍從荷莫茲海峽擴大至阿曼灣及更遠的海域。海事安全消息人士分析通報「英國海上貿易行動辦公室」（UKMTO）及區域內海事安全公司的攻擊事件，發現伊朗可能已開始擴大攻擊範圍，最近幾天將荷莫茲海峽以外的船隻列為攻擊目標，包括卡達與阿拉伯聯合大公國沿岸海域。

另一名伊朗官員表示，德黑蘭不會讓川普在11月選舉前壓低油價。他說：「這是一場棋局。就在他們認為快要讓油價下跌時，我們就會讓他們離目標更遠。這類船隻在任何地方都不安全，即使是在荷莫茲海峽以外也是如此。」

2名官員均表示，伊朗正朝著禁止所有違反其通行限制的船隻通過海峽的方向發展。其中一人說：「很快就會完全封閉。」

五角大廈與伊朗外交部均未立即回應詢問。一名美國軍方官員證實，伊朗已改變部分戰術。他指出，美軍空襲重創伊朗海軍後，伊朗不願冒險動用剩餘的快速艇，也無法阻止經由海峽出口的石油運輸量增加。而在美軍摧毀伊朗大部分雷達能力後，革命衛隊開始派出小型船隻，利用船上的非武裝觀察人員辨識潛在攻擊目標，包括美國海軍艦艇。

這名官員透露，上周發生一起先前未經報導的事件，美軍發現伊朗觀察人員利用一艘阿拉伯傳統帆船（dhow），向革命衛隊通報攻擊目標。美軍與該船對峙，要求船上人員棄船後將其摧毀，未造成人員傷亡。

獨立數據顯示，荷莫茲海峽最近幾天的商船遇襲頻率，已升至戰爭爆發以來最高水準。根據海事安全消息人士的分析及通報UKMTO的事件紀錄，過去48小時內，荷莫茲海峽周邊至少發生5起涉及油輪及其他商船的事件，包括無人機攻擊。

國際海事組織（IMO）的數據顯示，這與10月3日至5日的攻擊頻率大致相當，顯示局勢再次升級。一名海事安全消息人士說：「攻擊頻率正在增加，而且看起來是蓄意的。」

伊朗 川普 油價 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

伊朗備戰嚇阻川普！加固核設施 點名石油設施、資料中心為反擊目標

美以選前再炸伊朗？美媒：川普曾叫內唐亞胡先準備 軍方持續備戰

戰事再升溫 這檔ETF逆勢衝高逾4.5%

無視警告硬闖海上封鎖線 美軍開火癱瘓貨輪

相關新聞

不讓川普壓低油價！伊朗擴大攻擊商船 出新招干預美國期中選舉

路透14日報導，2名伊朗資深官員表示，德黑蘭正在採取新戰術，攻擊航經荷莫茲海峽的船隻，試圖維持高油價，並影響美國期中選舉。

美以選前再炸伊朗？美媒：川普曾叫內唐亞胡先準備 軍方持續備戰

Axios 13日報導，2名美國官員、1名以色列官員及1名知情人士透露，以色列總理內唐亞胡與美國總統川普上周討論，可能在以色列及美國選舉前，對伊朗發動新一輪大規模軍事行動。

川普：不信中俄暗助伊朗

美國總統川普12日深夜公開為中國大陸與俄羅斯辯護，表示不相信北京及莫斯科曾在伊朗戰爭中，提供德黑蘭任何協助，並強調中俄兩國若介入戰事，將付出極大代價，美方也會迅速掌握相關動向。

川普：不相信中俄暗助伊朗 下月亞洲行擬會金正恩

美國總統川普十二日發文表示，他不相信中國大陸與俄羅斯協助伊朗，因為中俄若介入戰事將付出極大代價，美方也會迅速掌握相關動向。川普還說，他下月亞洲行期間，可能和北韓領導人金正恩會面。

沙國遇襲、油輪挨炸...中東戰事延燒 全球油市恐亂到明年

紐約時報報導，中東戰火持續外溢，全球能源市場面臨新一波衝擊。青年運動上周末攻擊沙烏地阿拉伯首都利雅德國際機場，造成至少十四人死亡、三百多人受傷；荷莫茲海峽周邊油輪也持續遇襲，本月已有至少十六艘船遭攻擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。