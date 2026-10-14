不讓川普壓低油價！伊朗擴大攻擊商船 出新招干預美國期中選舉

路透14日報導，2名伊朗資深官員表示，德黑蘭正在採取新戰術，攻擊航經荷莫茲海峽的船隻，試圖維持高油價，並影響美國期中選舉。

2名官員拒絕透露新戰略的細節，但表示這項決定由伊朗最高領導階層做出，並已在整個統治體系內完成協調。新戰術包括改變攻擊方式與頻率，目標之一是影響美國選舉結果。一名官員說：「目的是挫敗美國及其盟友壓低全球油價的努力。」另一名官員透露，伊朗約10天前開始改變攻擊戰術，針對其認為違反通行限制的船隻發動更多攻擊。

2名官員表示，伊朗也計劃將行動範圍從荷莫茲海峽擴大至阿曼灣及更遠的海域。海事安全消息人士分析通報「英國海上貿易行動辦公室」（UKMTO）及區域內海事安全公司的攻擊事件，發現伊朗可能已開始擴大攻擊範圍，最近幾天將荷莫茲海峽以外的船隻列為攻擊目標，包括卡達與阿拉伯聯合大公國沿岸海域。

另一名伊朗官員表示，德黑蘭不會讓川普在11月選舉前壓低油價。他說：「這是一場棋局。就在他們認為快要讓油價下跌時，我們就會讓他們離目標更遠。這類船隻在任何地方都不安全，即使是在荷莫茲海峽以外也是如此。」

2名官員均表示，伊朗正朝著禁止所有違反其通行限制的船隻通過海峽的方向發展。其中一人說：「很快就會完全封閉。」

五角大廈與伊朗外交部均未立即回應詢問。一名美國軍方官員證實，伊朗已改變部分戰術。他指出，美軍空襲重創伊朗海軍後，伊朗不願冒險動用剩餘的快速艇，也無法阻止經由海峽出口的石油運輸量增加。而在美軍摧毀伊朗大部分雷達能力後，革命衛隊開始派出小型船隻，利用船上的非武裝觀察人員辨識潛在攻擊目標，包括美國海軍艦艇。

這名官員透露，上周發生一起先前未經報導的事件，美軍發現伊朗觀察人員利用一艘阿拉伯傳統帆船（dhow），向革命衛隊通報攻擊目標。美軍與該船對峙，要求船上人員棄船後將其摧毀，未造成人員傷亡。

獨立數據顯示，荷莫茲海峽最近幾天的商船遇襲頻率，已升至戰爭爆發以來最高水準。根據海事安全消息人士的分析及通報UKMTO的事件紀錄，過去48小時內，荷莫茲海峽周邊至少發生5起涉及油輪及其他商船的事件，包括無人機攻擊。

國際海事組織（IMO）的數據顯示，這與10月3日至5日的攻擊頻率大致相當，顯示局勢再次升級。一名海事安全消息人士說：「攻擊頻率正在增加，而且看起來是蓄意的。」