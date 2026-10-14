美以選前再炸伊朗？美媒：川普曾叫內唐亞胡先準備 軍方持續備戰

Axios 13日報導，2名美國官員、1名以色列官員及1名知情人士透露，以色列總理內唐亞胡與美國總統川普上周討論，可能在以色列及美國選舉前，對伊朗發動新一輪大規模軍事行動。

這場通話發生在川普表態不會於期中選舉前攻擊伊朗之前。以色列官員表示，內唐亞胡在通話中對以方情報顯示伊朗正採取令人憂慮的措施，試圖重建核計畫表達擔憂。

一名美國官員說：「畢比（Bibi，內唐亞胡暱稱）似乎想再次動手。他已經和總統談過幾次，總統也說：『嗯，你知道的，畢比，儘管去準備吧。』但實際上沒有任何承諾。『儘管去準備吧』可能是現在，也可能是以後，甚至可能永遠不會發生。」

消息人士透露，內唐亞胡過去兩周已多次與川普通話，討論美以聯合攻擊伊朗軍事及核設施的可能性。內唐亞胡擔心伊朗正如以色列所研判，採取措施重建核計畫，以方尤其擔心伊朗可能將「鎬山」（Pickaxe Mountain）用作鈾濃縮設施。

一名以色列官員表示，川普起初似乎傾向恢復攻擊，隨後卻變得猶豫。另一名美國官員也說，川普對此反覆不定。知情人士指出，國防部長赫塞斯及美國中央司令部領導層最支持恢復空襲伊朗，但川普大多數顧問目前傾向維持經濟制裁及其他施壓措施。

另一名美國官員說：「他們聲稱，這種經濟施壓的效果愈來愈好。那就繼續下去吧。」

報導指出，恢復空襲將對川普與內唐亞胡產生重大政治影響。伊朗很可能向以色列發射數百枚彈道飛彈報復，進而衝擊以色列選舉。消息人士透露，以色列國防軍參謀總長札米爾（Eyal Zamir）上周與美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）通話，討論未來三周內恢復對伊朗全面作戰的可能性。

消息人士表示，札米爾認為，若在這段期間重啟戰爭，伊朗可能展開報復，導致以色列選舉延期。這也讓札米爾陷入兩難，因為選前發動攻擊可能被視為內唐亞胡的政治操作，削弱民眾對普遍被認為不涉政治的以軍的信任。

白宮了解內唐亞胡在國內的政治考量。一名美國官員說：「畢比的選舉在美國期中選舉之前。他認為擔任戰時總理是自己的優勢。」不過，一名以色列官員透露，內唐亞胡近日與安全及情報首長會面時聲稱，是川普而非他主動提出在選舉前攻擊伊朗的可能性。

依照內唐亞胡的說法，川普曾詢問以色列是否願意參與。然而，若在美國選舉前恢復戰爭，可能對川普產生反效果，不僅讓選民想起這場不受歡迎的衝突，也可能推高汽油價格。

消息人士表示，美以軍方仍保持警戒，並正完成相關準備，以便川普改變主意時採取行動。不過，一名白宮官員否認川普與內唐亞胡曾討論恢復戰爭，稱相關說法「不實」。他說：「總統已經表示，我們不會在期中選舉前的任何時候攻擊伊朗。」