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川普：不信中俄暗助伊朗

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電

美國總統川普12日深夜公開為中國大陸與俄羅斯辯護，表示不相信北京及莫斯科曾在伊朗戰爭中，提供德黑蘭任何協助，並強調中俄兩國若介入戰事，將付出極大代價，美方也會迅速掌握相關動向。

先前有報導指，中國向伊朗提供防空武器、協助規避石油制裁，甚至提供美軍基地的衛星影像。川普12日在Truth Social發文表示，「即使他們真的有提供協助，程度也非常有限，但我完全不相信他們會這麼做。他們可能付出的代價太大了，而且我們一定會知道，還會很快就知道。」

中國大陸國家主席習近平9月訪問華府期間，川普曾當面警告不得向伊朗提供支援。美國駐中國大使龐德偉當時透露，川普已獲得中方保證，不會協助德黑蘭。

中俄均和伊朗維持密切關係，兩國也對這場戰爭表達反對立場。俄羅斯警告，伊朗戰爭可能引發中東核武軍備競賽；中國則譴責美國對伊朗發動軍事攻擊，公然侵犯伊朗主權。

此外，川普同日也表示，他在即將展開的亞洲行期間，可能會與北韓領導人金正恩會面。美國與北韓重啟峰會外交的可能性隨之升高。

川普告訴記者：「我也許會，對。那會很令人期待，不是嗎？不過我和他處得來。」

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