沙國遇襲、油輪挨炸...中東戰事延燒 全球油市恐亂到明年

紐約時報報導，中東戰火持續外溢，全球能源市場面臨新一波衝擊。青年運動上周末攻擊沙烏地阿拉伯首都利雅德國際機場，造成至少十四人死亡、三百多人受傷；荷莫茲海峽周邊油輪也持續遇襲，本月已有至少十六艘船遭攻擊。

利雅德機場接連遇襲，正值全球能源高層準備赴沙國參加世界石油大會之際，如今該機場已宣布關閉至十七日。艾克森美孚、ＢＰ等石油巨頭執行長取消行程，美國能源部長萊特及義大利、日本官員改以視訊出席。

沙國能源部長阿卜杜勒阿齊茲親王十二日坦言，近期攻擊「考驗了我們的基礎設施、政府機構、人民與韌性」。

更大的風險仍在能源運輸。上月中東原油出口才在美軍護航下回升到接近戰前水準，如今荷莫茲海峽再度有船隻遇襲；沙國為避開海峽而倚重的東西向輸油管，先前也遭親伊朗民兵攻擊。原本被視為另一條出口通道的紅海與曼德海峽，同樣受到青年運動威脅。

油市目前仍靠美軍護航、產油國搶修管線及各國釋出戰略儲備勉強維持。三月全球曾進行史上最大規模聯合釋儲，但庫存的緩衝效果開始減弱，全球煉油能力也已逼近極限。沙烏地阿美石油公司執行長納瑟上周形容，全球儲備已「低得令人害怕」。

全球原油基準布倫特原油價格十三日每桶約一○三美元，遠高於戰前不到七十美元。

能源業者警告即使中東仍有大量石油流向全球市場，運輸路線已更複雜、成本更高，也沒有真正安全的備援方案。馬來西亞國家石油公司執行長更預期，油市混亂可能持續到今年底甚至明年。

柴油則成為新的全球痛點。煉油產能不足使多地柴油價格創新高，美國總統川普在國內壓力下允許進口俄羅斯柴油，但專家認為，對全球價格影響有限。

美國國務院前能源特使高德溫說：「全球能源格局已徹底改變，進入一個長期不安定時代。」