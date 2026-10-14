川普：不相信中俄暗助伊朗 下月亞洲行擬會金正恩

美國總統川普十二日發文表示，他不相信中國大陸與俄羅斯協助伊朗，因為中俄若介入戰事將付出極大代價，美方也會迅速掌握相關動向。川普還說，他下月亞洲行期間，可能和北韓領導人金正恩會面。

先前有報導指大陸提供伊朗防空武器、協助規避石油制裁，甚至提供美軍基地的衛星影像幫助伊朗發動攻擊。川普十二日在社群平台發文表示，他注意到批評者及政治對手不斷宣稱中俄協助伊朗。他寫道，「即使他們真的有提供協助，程度也非常有限，但我完全不相信他們有這麼做。他們可能付出的代價太大了，而且我們一定會知道，還會很快知道。」

路透報導，美國駐北京大使龐德偉透露，大陸國家主席習近平九月訪問華府期間，川普曾當面警告不得提供伊朗援助，中方向川普保證不會協助伊朗。

中俄均和伊朗維持密切關係，兩國也反對美國攻擊伊朗。俄羅斯警告伊朗戰爭可能引發中東核武軍備競賽；大陸則譴責美國軍事攻擊公然侵犯伊朗主權。

川普七月便曾表示，相信中俄不會協助伊朗，並警告若中俄介入戰事，「對他們來說後果將非常嚴重」。他過去也曾說，習近平及俄羅斯總統普亭在伊朗戰爭中保持中立。

近來媒體不時報導，大陸提供伊朗肩射防空飛彈發射器，並協助伊朗規避石油出口制裁。此外，九月也有報導披露，伊朗七月襲擊約旦一處美軍基地造成三名美軍死亡之前，曾獲大陸實體提供該基地衛星影像。

不過，川普十二日發文說，這些中俄協助伊朗的說法，「很多來自激進左派蠢蛋和瘋子」。

此外，白宮表示川普十一月十六日將在馬尼拉出席東協峰會，接著前往大陸深圳參加十一月十七日至十九日舉行的亞太經合會領袖會議。

韓聯社報導，一名記者詢問川普是否計畫在此行期間與金正恩會面，川普回答，「有可能。那會很令人期待，不是嗎？而且我跟他處得來」。

川普近來不只一次表示有意與金正恩會面，並稱希望能在今年內舉行。兩人曾在川普第一任期會面三次，但並未取得任何實質外交突破。

本月稍早川普曾與ＮＢＡ前球星羅德曼會面。羅德曼多次前往北韓，與金正恩私交甚篤。