付出超大代價？傳中俄助伊朗抗美 川普發文喊不信：若有我們會知道

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他不認為中國和俄羅斯正在協助伊朗，並稱中俄這麼做的代價太大。

法新社報導，有消息稱中俄相關實體曾向伊朗提供用於攻擊美軍的情報，川普因此面臨外界壓力。

針對中俄協助伊朗的說法，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）回應寫道：「如果他們有的話，程度也非常低，但我認為他們根本沒有。」

川普補充道：「他們會損失的太多了，而且我們一定會知道，還會很快就知道！」

川普今年7月曾表示，他不認為中俄正在出售武器給伊朗，並警告說，如果兩國這麼做，會對他們非常不利。

美國2月28日聯手以色列對伊朗發動攻擊，引發中東戰爭。中俄雖與伊朗維持密切關係，但兩國一直避免直接介入戰事。