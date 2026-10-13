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油市恐亂到明年！中東能源命脈告急 沙國機場遇襲、荷莫茲16船挨轟

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
沙烏地阿拉伯的哈立德國王機場8日遭到青年運動空襲，冒出濃煙。路透
沙烏地阿拉伯的哈立德國王機場8日遭到青年運動空襲，冒出濃煙。路透

紐約時報12日報導，中東戰火持續外溢，全球能源市場才剛看到供應改善跡象，又面臨新一波衝擊。青年運動周末攻擊沙烏地阿拉伯首都利雅德國際機場，造成至少14人死亡、300多人受傷；荷莫茲海峽周邊油輪也持續遇襲，本月已有至少16艘船遭攻擊。全球基準原油價格12日每桶約104美元，遠高於戰前不到70美元。

利雅德機場遇襲迫使航班一度停擺，正值全球能源高層準備赴沙國參加世界石油大會之際。艾克森美孚、BP等石油巨頭執行長取消行程，美國能源部長萊特及義大利、日本官員改以視訊出席。

沙國能源部長阿卜杜勒阿齊茲親王12日坦言，近期攻擊「考驗了我們的基礎設施、政府機構、人民與韌性」。

更大的風險仍在能源運輸。上月中東原油出口才在美軍護航下回升到接近戰前水準，如今荷莫茲海峽再度有船隻遇襲；沙國為避開海峽而倚重的東西向輸油管，先前也遭親伊朗民兵攻擊。原本被視為另一條出口通道的紅海與曼德海峽，同樣受到青年運動威脅。

油市目前仍靠美軍護航、產油國搶修管線及各國釋出戰略儲備勉強維持。3月全球曾進行史上最大規模聯合釋儲，但庫存的緩衝效果開始減弱，全球煉油能力也已逼近極限。沙烏地阿美執行長納瑟（Amin Nasser）上周更形容，全球儲備已「低得令人害怕」。

柴油則成為新的全球痛點。煉油產能不足使多地柴油價格創新高，美國總統川普甚至在國內政治壓力下允許進口俄羅斯柴油，但專家認為，此舉對全球價格影響有限。

前美國國務院能源特使高德溫（David Goldwyn）說：「全球能源格局已經徹底改變，我們正進入一個長期不安定的時代。」

能源業者警告，即使中東仍有大量石油流向全球市場，運輸路線已更複雜、成本更高，也沒有真正安全的備援方案。馬來西亞國家石油公司執行長更預期，油市混亂可能持續到今年底大部分時間，甚至延續至2027年。

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