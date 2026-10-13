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沙烏地首都機場延長關閉期限 航空業面臨嚴重衝擊

中央社／ 利雅德12日綜合外電報導

伊朗結盟的葉門青年運動（Houthis）持續發動攻擊，利雅德上空已不見航班蹤影。當局將哈立德國王國際機場的關閉期限延長至週六，各航空公司也紛紛取消航班。

路透社報導，哈立德國王國際機場（King KhalidInternational Airport）是沙烏地阿拉伯僅次於吉達（Jeddah）的第二繁忙機場。沙國民航局在聲明中表示，暫停運作是為完成確保機場設施安全與運作就緒的相關程序。

青年運動週一深夜表示，已以彈道飛彈攻擊該機場；而沙國稍早則表示，已攔截並擊毀該組織射向利雅德的一枚彈道飛彈。

青年運動另在聲明中說，以無人機攻擊沙國西南部海米斯穆謝特（Khamis Mushait）的一處空軍基地，對此沙國暫未證實。

根據週一發布的航行通告（NOTAM），哈立德國王國際機場將關閉至格林威治標準時間10月17日晚間9時。

該機場自10日遭襲後持續關閉，該次攻擊造成13人死亡、逾300人受傷，是沙國10多年來最致命的攻擊。11日另一起攻擊造成1人死亡、近12人受傷。

這些攻擊是沙國航空業近年來遭遇的最嚴重衝擊之一。業界原本就受中東各地衝突所苦，航空燃油價格上漲又侵蝕獲利，攻擊更加重壓力，也引發外界擔憂民航業恐淪為武裝衝突的目標。

航空分析公司Cirium表示，沙國所有機場的航班取消率達46.4%。此次干擾迫使歐洲與亞洲多家航空公司暫停服務，美國聯邦航空總署（FAA）11日建議美國航空公司飛往或飛越沙國時謹慎行事，歐盟航空安全局（EASA）早在9日就因飛彈及無人機攻擊，擴大針對沙國領空的警告範圍。

報導指出，與青年運動的衝突升溫，也點燃對經濟衝擊擴大的憂慮。沙國今年實質國內生產毛額（GDP）預估將萎縮3.6%，原因包括石油相關活動減少等。

衝擊也波及本月原定在利雅德舉行的活動，包括「未來投資倡議」（Future Investment Initiative）及世界石油理事會能源大會（WPC Energy Congress），後者已有多名石油業高層從議程中撤下。

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