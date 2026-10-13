沙國機場又被炸！利雅德部隊左支右絀 如一盤散沙

伊朗支持的葉門武裝團體「青年運動」十一日又攻擊沙烏地阿拉伯首都利雅德的哈立德國王國際機場，並造成傷亡。沙國去年國防支出高居全球第八，為何仍對青年運動接連攻擊左支右絀？

沙國軍隊長期存在組織分散、情資共享不良及作戰協調不足等問題，削弱整體軍事效能，本土的國防工業能力也有限；反觀青年運動憑藉伊朗及黎巴嫩真主黨在軍事上的支援，用遠程飛彈與無人機發動不對稱攻擊，即使軍事資源遠不如沙國，仍能持續對沙國關鍵設施構成威脅。

沙國去年國防支出八三○億美元（台幣約二點六兆元），占國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之六點五，高居全球第八，擁有F-15戰機與「歐洲颱風戰機」及「愛國者」和「薩德」飛彈防禦系統，仍難阻止青年運動接連攻擊。

青年運動軍事支出雖不詳，但每年藉由稅收、關稅及非法石油銷售的進帳共約四十五億美元（台幣約一四三三億元）。沙國現役軍人約廿五萬，青年運動號稱擁有卅五萬名戰士，且後者長期參加葉門內戰，實戰經驗豐富。

沙國軍事體系的一大弱點，在於軍隊組織部分旨在保護王室與防範政變而設計，除了正規軍，還有獨立的國民兵及王室衛隊。這種分散軍權的安排雖有助降低政變風險，卻可能造成部隊間相互競爭、情報與作戰計畫難以共享，和削弱整體作戰效能。

青年運動並採取不對稱作戰策略，即使美歐先進戰機、飛彈防禦系統與其他感測器組成多層次的聯防系統，仍無法在像沙國般幅員廣大（約二二○萬平方公里）的國家空域，建立密不透風的防護罩。