1死11傷！沙國機場又被炸 青年運動承認攻擊

沙烏地阿拉伯首都利雅德的哈立德國王國際機場十一日又遇襲，造成一人喪生、十一人受傷。這是自上周以來，該機場第四次遇襲。葉門武裝團體「青年運動」承認十日攻擊該機場。

以沙國為首、支持葉門政府的軍事聯盟指稱，一枚飛彈擊中哈立德國王國際機場第四航廈，引發火災。沙國民航總局（ＧＡＣＡ）在社媒Ｘ寫道，罹難者是巴基斯坦人；沙國防空部隊也在該機場附近攔截一枚飛彈，並在該國「東部省」擊落一架無人機。

青年運動軍事發言人薩里十一日發表電視談話。他承認該武裝團體十日攻擊哈立德國王國際機場，還攻擊東部省達曼的機場，和國營「沙烏地阿美石油公司」兩處設施。ＧＡＣＡ之後證實，達曼被攻擊的是法赫德國王國際機場，正對設施進行損害評估與檢查。

據航班追蹤網站Flightradar24資訊，沙國第三大的法赫德國王國際機場，十一日的起降航班均出現大規模延誤或取消。青年運動同日警告旅客一律勿使用沙國機場，沙國應為此負全責。美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）通知全美各大航空公司，飛往或飛越沙國空域時應提高警覺。據十二日發布的公開航行通告（ＮＯＴＡＭ），該機場將關閉至十七日。

十日對哈立德國王國際機場的攻擊，罹難數從十二增至十三，新增一名傷重不治的印度死者。該機場十二日說，繼續暫停營運。利雅德空域十二日大致淨空。

為期五天的世界石油理事會能源大會（世界石油大會）十一日登場，會場距哈立德國王國際機場僅約十公里。許多能源巨擘執行長原預計出席，但已不在主辦單位十二日發布的最新議程上。

另外，法新社十二日引述青年運動及葉門政府報導，青年運動已擴大包圍葉門西南部的塔伊茲市，當地過去一天的交戰導致逾六十人喪生。