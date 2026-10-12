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沙烏地首都機場遇襲畫面曝光 天花板碎片砸向朝聖者

中央社／ 利雅德12日綜合外電報導
沙烏地首都機場11日再遭攻擊，監控攝影機拍到候機大廳煙霧瀰漫。 路透
沙烏地首都機場11日再遭攻擊，監控攝影機拍到候機大廳煙霧瀰漫。 路透

沙烏地阿拉伯當局今天公布的影片顯示，一群裹著白色衣物的穆斯林朝聖者在首都利雅德國際機場排隊等候查驗證件時，現場突然發生劇烈爆炸，天花板碎塊隨即掉落，砸在他們的頭上。

法新社報導，沙烏地媒體部公布的震撼監視器畫面顯示，利雅德（Riyadh）國際機場10日遭致命攻擊，造成13人死亡、數百人受傷。爆炸發生時，登機門工作人員急忙躲到辦公桌下，旅客則倉皇朝遠離爆炸的方向奔逃。

煙霧和碎屑遮蔽畫面，現場只看得見突然竄起的火焰。與此同時，一些模糊人影似乎受到驚嚇而無法立即逃離。

沙烏地當局公布的影片顯示，許多旅客似乎是前往麥加（Mecca）參加伊斯蘭副朝覲（Umrah）的朝聖者。隨著沙烏地酷暑逐漸消退，副朝覲旺季正要開始。

葉門叛軍「青年運動」（Houthis）上週末接連發動攻擊，包括11日再度襲擊利雅德機場，並攻擊達曼（Dammam）機場，使葉門戰爭急遽升級。沙烏地支持獲國際承認的葉門政府，青年運動則與伊朗結盟。

親政府媒體「沙烏地公報」（Saudi Gazette）指出，這段影片凸顯「投入宗教朝拜的無辜旅客所面臨的危險」，這起攻擊「令人嚴重質疑青年運動所宣稱的宗教正當性」。

沙烏地當局今天表示，在「青年運動」上週末發動致命攻擊後，首都利雅德國際機場將延長停運時間。

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