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沙烏地首都遭葉門叛軍襲擊 能源企業高層缺席世界石油大會

中央社／ 杜拜12日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯首都利雅德近日遭葉門叛軍「青年運動」致命襲擊，利雅德空域今天大致淨空沒有飛機。儘管如此，沙國當局仍堅持舉辦世界石油大會，多位能源巨擘高層缺席。

路透社報導，世界石油理事會能源大會（WPCEnergy Congress，世界石油大會）昨天登場，埃克森美孚（ExxonMobil）、道達爾能源（TotalEnergies）、殼牌（Shell）、雪佛龍（Chevron）及英國石油（BP）等企業的執行長原本預計出席，但他們都已不在主辦單位今晨公布的最新議程上。

沙烏地能源部長阿卜杜拉齊茲親王（PrinceAbdulaziz bin Salman）今天開場致詞時表示：「感謝所有來到利雅德的與會者。」

「你們知道這個國家很安全，我們也全心全意致力於保障你們的安全…（但）我們在此相聚，並不代表風險已經消失。」

阿卜杜拉齊茲親王說，最近幾週發生的事件很嚴重，沙國必須同等嚴肅地回應。

沙烏地當局表示，利雅德的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）昨天再度遭到襲擊，造成1人喪生、11人受傷。而這座機場10日也遭到攻擊，釀13死逾300傷，是沙國10多年來死傷最慘重的攻擊事件。葉門叛軍青年運動（Houthi）已承認10日的攻擊是他們所為。

在葉門內戰中，青年運動獲伊朗撐腰，沙烏地阿拉伯則力挺葉門政府。

利雅德上空今天大致淨空沒有飛機，根據航空資料分析公司睿思譽（Cirium）數據，預計約6成原定航班將取消。

哈立德國王國際機場是沙烏地第2繁忙的機場，僅次於吉達（Jeddah）。

這些攻擊對沙烏地「願景2030」（Vision 2030）構成衝擊。該計畫斥資數以十億計美元，旨在推動經濟多元化以擺脫對石油的依賴、推行社會現代化，並將沙國打造成投資及觀光樞紐。

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