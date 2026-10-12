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美陸戰隊轉型「守勢作戰」 我恐須持久獨扛共軍火力

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沙烏地國家通訊社：沙烏地和伊朗外長商討區域緊張情勢

中央社／ 杜拜11日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯國家通訊社今天報導，沙烏地外長和伊朗外長通話討論近期區域衝突升溫及緩和緊張的努力。這是葉門青年運動對沙烏地升高攻擊以來，兩國高層首次經公開披露的聯繫。

路透社報導，根據伊朗外長在其Telegram帳號上的貼文，伊朗方面表示，德黑蘭願意就沙烏地和葉門之間進行對話一事提供協助。

過去一週，伊朗支持的葉門什葉派激進團體青年運動（Houthis）多次對沙烏地發動攻擊，包括昨天對利雅德國際機場的襲擊，造成13人死亡、超過300人受傷。那是沙烏地境內十多年來傷亡最慘重襲擊事件。

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