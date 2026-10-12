伊朗：美國對重開荷莫茲海峽提案所作回應有所不足

伊朗國營媒體今天引述最高國家安全委員會秘書雷札伊表示，美國對伊朗提出的重啟戰略要衝荷莫茲海峽7項條件的回應「不足」。

路透社報導，伊朗曾在聯合國大會期間提出一份提案，指出只要相關條件獲得滿足，荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）航運可望於7天內恢復正常通行，美國後來透過調解方卡達作出回應。

雷札伊（Mohsen Rezaei）表示，華府須就德黑蘭仍有疑慮的問題提出澄清。他指出：「我們已經向美方提出7項條件，明確表態在這些條件達成前，荷莫茲海峽將不會對美國開放，也不會展開協商。」

白宮未立即回應路透社置評請求。

雷札伊說，伊朗「不再對美方作出回應」。他表示：「在他們的回覆中，他們已經接受我們的部分條件，但是其餘條件仍不明確。」

德黑蘭9月底曾表示，收到美國對其恢復已經破裂的停火所作最新提議的回應。美國總統川普則在數日前表示已經拒絕相關提案。