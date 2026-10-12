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利雅德機場致命襲擊隔天 青年運動再度攻擊致航廈起火

中央社／ 利雅德11日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯首都利雅德國際機場昨天遭遇造成至少12人喪生、被迫暫停運作的攻擊後，機場今天再度遭到葉門什葉派激進團體青年運動襲擊，引發火災，造成為數不詳人員受傷。

法新社報導，昨天的事件是沙烏地境內十多年來死傷最慘重攻擊，凸顯葉門戰爭顯著升級。利雅德長期支持國際承認的葉門政府對抗青年運動（Houthis）。

伊朗支持的青年運動今天聲稱，過去24小時內已經對利雅德機場等地展開多次攻擊，並且揚言持續鎖定沙烏地的交通樞紐，強調這些設施是「我們部隊的戰區」。

數小時後，打擊青年運動的沙烏地聯軍表示，哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）遭到一枚拋射體擊中後引發火災，防空部隊同時在附近攔截一枚飛彈。

民航局指出，這起襲擊造成為數不詳人員受傷，相關損害評估作業正在進行中。

法新社記者和當地民眾表示，利雅德市區今天傳出多起爆炸巨響。住在北區阿里德區（Al-Aarid）一位居民說：「爆炸聲響起後，鳥群一陣騷動，整棟房子都在晃動。」

除了針對利雅德機場之外，青年運動近日也對全球最大原油出口國的其它重要目標升高攻勢。8日也有3人命喪對利雅德機場的攻擊。

儘管沙烏地砸下數十億美元強化軍力，青年運動的攻擊仍屢屢突破防線。反青年運動聯軍稱，昨天的攻擊「完全構成戰爭罪行」，誓言將作出「果斷回應」。

利雅德機場昨天遇襲引發聯合國及全球多國領袖譴責，包括美國總統川普。他表示正考慮加入沙烏地打擊青年運動的行動。

沙烏地民航局指出，昨天事件罹難者包括4位沙烏地公民、2位孟加拉人、1位美國人、1位埃及人、1位約旦人、1位敘利亞人、1位巴勒斯坦人及1位蘇丹人，另有309人受傷。

印度駐沙烏地大使館今天表示，一位印度公民受傷一天後不治。

駐利雅德西方外交官告訴法新社，官方公布受傷人數可能未能全面反映實情，部分輕傷者似未列入統計。

航空高層消息人士表示，機場今天持續關閉。航班追蹤網站Flightradar24顯示，機場關閉時限已經延長至格林威治標準時間晚間9時。

美國、加拿大、德國和西班牙駐沙烏地大使館均警告國民避免前往利雅德機場。澳洲今天則建議在利雅德的公民待在室內，「就地避難」。

利雅德機場昨天遇襲發生於沙烏地備受矚目的會展和娛樂季開幕前夕，是自從2015年的自殺炸彈攻擊以來，境內最嚴重襲擊事件。

隨著炎熱夏季結束，10月通常標誌著開始進入副朝（Umrah）旺季。全球數以百萬計穆斯林將湧向聖地麥加（Mecca）。

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