沙國請求空襲青年運動 川普先前拒幫忙

沙烏地阿拉伯與葉門武裝團體「青年運動」的衝突近來愈演愈烈。美媒九月就引述美國官員報導，沙國掌權的王儲穆罕默德．沙爾曼多次致電美國總統川普，希望美軍對青年運動發動空襲，但遭川普拒絕。紐約時報日前報導，川普其實一度下令攻擊，但在最後關頭撤回。主因是二月底開戰的美伊戰爭仍懸而未決，且他的核心圈成員都不支持他另闢戰線。

美國新聞網站Axios及紐時引述兩位美國官員報導，沙爾曼九月十日就致電川普，請他協助對青年運動的作戰卻遭拒。兩人九月廿日再通話，川普改變心意答應，指示五角大廈做準備。但就在美軍指揮官已批准攻擊目標清單，官兵正將炸彈裝上即將執行任務的戰機時，他又緊急撤回決定。

是否答應空襲青年運動，自九月以來就困擾川普。美伊戰爭已鏖戰逾半年，對全球經濟造成衝擊。一位川普政府高官說，對是否捲入沙國和青年運動的衝突，川普的核心圈成員不是深感懷疑，就是反對直接參戰。尤其考慮到美軍正面臨美伊戰爭的壓力。

川普也認為，青年運動攻擊沙國船舶，但至今並未攻擊且「避開」美國船舶。這也讓他舉棋不定。美國福斯新聞記者因斯特九月就指稱，即使青年運動正持續升高對沙國的攻擊，但川普對他說，美方一直和青年運動保持聯繫，他們已同意不與美國交戰。

有美國官員直言，一旦美軍重啟對青年運動的空襲，那該武裝團體停止攻擊美國船舶的現況很可能有所改變。

另有部分美軍官員提到，美伊開打後，美方需要沙國協助。沙國官員卻始終表明，願意對這場戰爭動用利雅德的影響力，但不跟美方合作。例如沙國五月拒絕美國使用其空域及駐沙的美國空軍基地計畫，該計畫旨在派美軍護送商業油輪通過被伊朗封鎖的荷莫茲海峽。

美國政府還考量到，若美軍參戰，美沙可能和葉門政府軍對青年運動發動的地面攻勢協同作戰。但多年來葉門政府軍在對青年運動的戰事上並未占優勢，且自去年以來，青年運動已重建原本擁有的大部分戰力，甚至運用人工智慧（ＡＩ）研發與設計及製造幾種新型飛彈。幾位現任和前美國官員皆認為，就算有美軍為沙國助拳，要擊敗青年運動也非易事。