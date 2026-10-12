「青年運動」攻擊機場 重創沙國觀光、會展產業

華爾街日報日前報導，葉門武裝團體「青年運動」鎖定沙烏地阿拉伯的機場攻擊，旨在切斷沙國與外界的連結。機場遭飛彈攻擊會令驚嚇的旅客卻步，而觀光旅遊業及會展產業正是沙國近年經濟成長的重要支柱。

除了能源出口，沙國經濟重要的產業部門還有觀光旅遊和舉辦會展，特別是對沙國至關重要的石油產業，正面臨青年運動無人機及飛彈攻擊的威脅。

這讓石油產業以外的產業對沙國更形重要。首都利雅德的哈利德國王國際機場和沙國南部幾座城市遇襲，恐影響商務人士與遊客前往沙國的意願，尤其正值繁忙的會展及旅遊旺季。

許多外籍顧問及其他的商務人士九日就驚覺，自己「受困」沙國。在沙國八日又被青年運動攻擊後，這些人所屬的企業就告知他們暫時別去哈利德國王國際機場。

利雅德近幾天就即將舉辦大型的能源和投資峰會「未來投資倡議」，但青年運動上周發動的攻擊，已使多家航空公司暫停或取消往利雅德的航班。

該峰會原可望吸引全球數千位高層主管與投資人齊聚利雅德。各界卻開始擔心沙國與青年運動升高的緊張會衝擊沙國經濟，並凸顯沙國攔截飛彈及自衛能力漏洞。

另外，世界旅遊觀光協會四月表示，沙國觀光產業去年成長百分之七點四，幾乎是全球觀光產業去年成長幅度的兩倍。該產業並為沙國國內生產毛額（ＧＤＰ）貢獻一七八○億美元。沙國政府已斥資投入麥加等地的宗教旅遊。