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葉門內戰 爭紅海咽喉控制權

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
葉門政府盟友「南方巨人旅」媒體辦公室5日發布一段影片，稱其戰士與伊朗支持的「青年運動」交火。美聯社
葉門政府盟友「南方巨人旅」媒體辦公室5日發布一段影片，稱其戰士與伊朗支持的「青年運動」交火。美聯社

法新社十日引述消息人士報導，葉門政府軍正挺進伊朗支持的葉門武裝團體「青年運動」掌控地區，旨在奪回對紅海咽喉曼德海峽附近地區的控制。

青年運動九月對葉門政府軍發動「閃電戰」，先奪下葉門港市摩卡，並沿紅海海岸朝紅海上的戰略島嶼推進。在二月底開打的美伊戰爭使荷莫茲海峽航運嚴重受阻後，進一步衝擊全球能源供應。

沙烏地阿拉伯等波斯灣國家支持的葉門政府日前宣布，對青年運動展開反擊，目標收復葉門境內所有被該武裝團體占據的領土。

青年運動政治局成員阿塞德證實，葉門政府軍對其控制的曼德海峽附近地區發動攻擊，但「已被擊退」。

阿塞德指稱，政府軍從葉門的拉斯阿拉省，朝曼德海峽以南地區推進；但青年運動戰士擊退政府軍，不讓他們進入曼德海峽附近地區，並使政府軍的人員和裝備折損嚴重，與迫使存活的政府軍人員撤離。阿塞德還指稱，「我軍仍控制曼德海峽上的裴林島，與其餘在葉門西部沿岸的地區」。

葉門政府軍消息人士坦言，位於曼德海峽心臟地帶的裴林島現仍在青年運動手中，雙方持續交戰。除了政府軍，以沙國為首、支持葉門政府的軍事聯盟發言人馬里奇十日指稱，在一場對青年運動發動的大規模作戰，共摧毀該武裝團體一三六個軍事目標。

青年運動電視頻道「馬西拉」證實，在沙葉兩國邊境，沙國軍機轟炸共導致數百人喪生。紐約時報十日引述青年運動衛生部門發言人阿拉斯巴希報導，沙國自九月三日起的空襲已造成九十二人死亡，大多是婦孺。

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