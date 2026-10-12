中東再爆動盪 葉門叛軍攻擊沙國機場

中東情勢依然不平靜，美軍為執行封鎖伊朗港口，上周末攻擊阿曼灣一艘商船、使其失去動力，為近一個月首度在伊朗附近展開攻擊。

葉門反政府武裝組織「青年運動」（Houthis）在以飛彈攻擊沙烏地阿拉伯首都利雅德一座國際機場後，造成十多人喪生，並警告會有更多襲擊，與沙國緊張急遽升溫。

美軍中央司令部（CENTCOM）10日表示，已用攻擊手段，讓阿曼灣一艘商船失去動力，因該船船員無視警告，企圖突破美軍對伊朗的海上封鎖。

伊朗11日則表示，一艘載運原油的超級油輪在「企圖透過荷莫茲海峽未經授權航線離開」時，10日因水雷而爆炸起火。

此外，葉門親伊朗的青年運動組織10日以飛彈攻擊沙國利雅德的哈利德國王國際機場，造成至少12人死亡、超過309人受傷，造成當地航班大亂，不僅是美伊戰爭爆發以來，波灣阿拉伯國家所遭受傷亡最慘重的攻擊，也是沙國十多年來最多人傷亡的攻擊事件。

青年運動11日甚至警告航空業者、遊客及一場員工，不要靠近沙國機場，暗示會有更多攻擊。這起攻擊將讓沙國蒙受慘重損失，因該國正準備主辦一連串意在吸引外國投資的活動。