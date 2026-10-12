專家唱衰川普、普丁共識 美俄協議對油市杯水車薪

在美國總統川普與俄羅斯總統普丁達成的柴油協議，震撼國內外政壇後，他再度要求烏克蘭總統澤倫斯基停止攻擊俄國煉油廠，並呼籲烏克蘭「應該換個新總統了」，需要能和俄國「達成協議」的領導人。但專家指出，美俄柴油協議對國際油市只是杯水車薪。

川普10日接受記者訪問時說，美國已告知烏克蘭，「能對俄羅斯做任何想做的事情」，但「有很多目標」，「不要打煉油廠，因為這已造成世界的問題」，指責澤倫斯基「想製造世界的各種問題」，「我認為現在該是烏克蘭換個新總統的時候了」。

川普9日宣布與普丁達成協議，俄國同意向全球市場供應柴油以壓低燃料價格，華府將購買俄國柴油，並暫時解除對俄國燃料的部分制裁，期限至明年4月。

英國金融時報（FT）更報導，川普特使威科夫及庫許納已威脅烏國，若繼續攻擊俄國能源設施，美國將停止分享情報。

俄方10日宣布，立即解除一部分的柴油出口禁令，允許50萬公噸、相當於370萬桶的燃料輸往國際市場，但未說明出口的時機、也未說明這是否為額外的出口量。

這項協議引發澤倫斯基的抨擊，歐盟也齊聲反對，在國內，民主黨痛批川普「與魔鬼交易」，連共和黨人也公開反對，甚至著手推動立法阻止川普解除制裁。

能源分析師認為，俄國宣布的柴油出口量有限，只是「杯水車薪」，且今年燃料價格大漲的主因是美國與伊朗的衝突，柴油價格是受到全球市場的供需影響，這項協議難以壓低美國柴油價格。美國每日生產約520萬桶柴油，每日約150萬至160萬桶用於外銷，若俄國將釋出的50萬公噸原油是分散到11月，相當每日12.3萬桶，還不到美國出口量的10%。

華爾街日報引述知情人士指出，川普過去一個月來已一再要求烏克蘭停止攻擊俄國煉油廠，卻對澤倫斯基的拒絕日漸感到挫折。

儘管華府已終止對烏國國防的大批援助，但美國的情報共享、及美國賣給歐洲盟友供烏克蘭使用的武器，仍是川普手上的籌碼。