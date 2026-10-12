聽新聞
0:00 / 0:00

專家唱衰川普、普丁共識 美俄協議對油市杯水車薪

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
川普（右）再度要求烏克蘭總統澤倫斯基停止攻擊俄煉油廠，並呼籲烏克蘭「應該換個新總統了」。（路透）
川普（右）再度要求烏克蘭總統澤倫斯基停止攻擊俄煉油廠，並呼籲烏克蘭「應該換個新總統了」。（路透）

美國總統川普俄羅斯總統普丁達成的柴油協議，震撼國內外政壇後，他再度要求烏克蘭總統澤倫斯基停止攻擊俄國煉油廠，並呼籲烏克蘭「應該換個新總統了」，需要能和俄國「達成協議」的領導人。但專家指出，美俄柴油協議對國際油市只是杯水車薪。

川普10日接受記者訪問時說，美國已告知烏克蘭，「能對俄羅斯做任何想做的事情」，但「有很多目標」，「不要打煉油廠，因為這已造成世界的問題」，指責澤倫斯基「想製造世界的各種問題」，「我認為現在該是烏克蘭換個新總統的時候了」。

川普9日宣布與普丁達成協議，俄國同意向全球市場供應柴油以壓低燃料價格，華府將購買俄國柴油，並暫時解除對俄國燃料的部分制裁，期限至明年4月。

英國金融時報（FT）更報導，川普特使威科夫及庫許納已威脅烏國，若繼續攻擊俄國能源設施，美國將停止分享情報。

俄方10日宣布，立即解除一部分的柴油出口禁令，允許50萬公噸、相當於370萬桶的燃料輸往國際市場，但未說明出口的時機、也未說明這是否為額外的出口量。

這項協議引發澤倫斯基的抨擊，歐盟也齊聲反對，在國內，民主黨痛批川普「與魔鬼交易」，連共和黨人也公開反對，甚至著手推動立法阻止川普解除制裁。

能源分析師認為，俄國宣布的柴油出口量有限，只是「杯水車薪」，且今年燃料價格大漲的主因是美國與伊朗的衝突，柴油價格是受到全球市場的供需影響，這項協議難以壓低美國柴油價格。美國每日生產約520萬桶柴油，每日約150萬至160萬桶用於外銷，若俄國將釋出的50萬公噸原油是分散到11月，相當每日12.3萬桶，還不到美國出口量的10%。

華爾街日報引述知情人士指出，川普過去一個月來已一再要求烏克蘭停止攻擊俄國煉油廠，卻對澤倫斯基的拒絕日漸感到挫折。

儘管華府已終止對烏國國防的大批援助，但美國的情報共享、及美國賣給歐洲盟友供烏克蘭使用的武器，仍是川普手上的籌碼。

伊朗 美國 川普 俄羅斯 柴油

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普出賣烏克蘭！美解除對俄制裁、逼烏換總統 淪普亭肥羊

川普要求烏克蘭換總統 施壓停止襲擊俄國煉油廠

美俄柴油協議內幕曝光 美官員：烏6度無視停炸俄煉油廠要求 惹惱川普

川普批澤倫斯基「麻煩」 公開要求烏克蘭換總統

相關新聞

專家唱衰川普、普丁共識 美俄協議對油市杯水車薪

在美國總統川普與俄羅斯總統普丁達成的柴油協議，震撼國內外政壇後，他再度要求烏克蘭總統澤倫斯基停止攻擊俄國煉油廠，並呼籲烏克蘭「應該換個新總統了」，需要能和俄國「達成協議」的領導人。但專家指出，美俄柴油協議對國際油市只是杯水車薪。

中東再爆動盪 葉門叛軍攻擊沙國機場

中東情勢依然不平靜，美軍為執行封鎖伊朗港口，上周末攻擊阿曼灣一艘商船、使其失去動力，為近一個月首度在伊朗附近展開攻擊。

葉門內戰 爭紅海咽喉控制權

法新社十日引述消息人士報導，葉門政府軍正挺進伊朗支持的葉門武裝團體「青年運動」掌控地區，旨在奪回對紅海咽喉曼德海峽附近地區的控制。

沙國機場遇襲321死傷 川普揚言反擊

葉門武裝團體「青年運動」十日對沙烏地阿拉伯首都利雅德的哈利德國王國際機場發動飛彈攻擊，釀成十二人身亡、三○九人受傷。路透十一日報導說，沙國與青年運動的衝突，是二月底美國和以色列聯手對伊朗開戰的外溢效應之一。美國總統川普表示，可能加入沙國對青年運動的軍事行動。

「青年運動」攻擊機場 重創沙國觀光、會展產業

華爾街日報日前報導，葉門武裝團體「青年運動」鎖定沙烏地阿拉伯的機場攻擊，旨在切斷沙國與外界的連結。機場遭飛彈攻擊會令驚嚇的旅客卻步，而觀光旅遊業及會展產業正是沙國近年經濟成長的重要支柱。

沙國請求空襲青年運動 川普先前拒幫忙

沙烏地阿拉伯與葉門武裝團體「青年運動」的衝突近來愈演愈烈。美媒九月就引述美國官員報導，沙國掌權的王儲穆罕默德．沙爾曼多次致電美國總統川普，希望美軍對青年運動發動空襲，但遭川普拒絕。紐約時報日前報導，川普其實一度下令攻擊，但在最後關頭撤回。主因是二月底開戰的美伊戰爭仍懸而未決，且他的核心圈成員都不支持他另闢戰線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。