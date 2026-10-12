沙國機場遇襲321死傷 川普揚言反擊

葉門武裝團體「青年運動」十日對沙烏地阿拉伯首都利雅德的哈利德國王國際機場發動飛彈攻擊，釀成十二人身亡、三○九人受傷。路透十一日報導說，沙國與青年運動的衝突，是二月底美國和以色列聯手對伊朗開戰的外溢效應之一。美國總統川普表示，可能加入沙國對青年運動的軍事行動。

這也是自二○一五年五月以來，沙國最慘重死傷。當時「伊斯蘭國」（ＩＳ）在沙國卡提夫省一座什葉派清真寺發動自殺炸彈攻擊，廿一人喪生。法新社十一日引述外交消息人士報導，十日攻擊是飛彈造成。以沙國為首、支持葉門政府的軍事聯盟矢言，將對青年運動做出果斷回應。

川普說，他正評估美國是否應加入沙國對青年運動打擊行動；「我們可能會這麼做，會研究一下。我們才剛得知這起攻擊事件，會做出決定，我們動作很快」。他提到，將和沙國掌權的王儲穆罕默德．沙爾曼通話，沙國發生的事「不可接受」。

美國國務卿魯比歐十日在社媒Ｘ寫道，美方強烈譴責「青年運動恐怖分子」最近對沙國發動的幾起攻擊，使包含美國公民的許多無辜生命喪生。聯合國、歐盟、英國和巴基斯坦也表達關切。

青年運動十日稍早先譴責沙國攻擊葉門首都沙那的國際機場。沙那現由伊朗的區域代理人「抵抗軸心」之一的青年運動掌控；獲全球多國承認且沙國等波灣國家支持的葉門政府，則遷至葉門南部的亞丁。

青年運動雖尚未正式承認發動攻擊，該武裝團體有時在事發幾天後才會發布相關聲明。但青年運動的媒體辦公室在Ｘ發文宣稱，該武裝團體此前已令利雅德國際機場「關閉」。

青年運動高官布海帝指稱，這次旨在報復沙國攻擊該武裝團體勢力範圍內的葉門基礎設施，讓世人清楚葉門的機場、港口及醫院等不該遭攻擊。該武裝團體早已將沙國空域「宣布」為「戰區」，要航空公司避開。

沙國民航當局說，這是上周該機場第三次遇襲，前兩次共導致四人死亡、多人受傷、一架飛機受損嚴重。十日攻擊的罹難者來自多個國家。包括沙國四人、孟加拉兩人，與美國、約旦、巴勒斯坦、敘利亞、蘇丹與埃及各一人。

有目擊者描述，當時該機場航廈內一片混亂、眾人四處奔逃，有人的肩膀與手臂遭四散的玻璃碎片割傷，登機門附近的天花板坍塌。附近醫院則擠滿救護車及直升機載送的傷者。

據Flightradar24網站資料數據，這座沙國最繁忙的機場十日遇襲後，所有飛往利雅德的航班都已取消或改降其他機場，機場上空一度僅剩一架直升機盤旋。機場已關閉暫停營運；利雅德各級學校接下來一周改遠距上課。