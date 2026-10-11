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葉門叛軍青年運動疑襲利雅德機場傳數十傷 多家航空停飛

中央社／ 利雅德10日綜合外電報導

外交消息人士向法新社透露，葉門叛軍「青年運動」（Houthis）今天疑似發射飛彈襲擊沙烏地阿拉伯利雅德（Riyadh）國際機場，傳出數十人受傷，目擊者形容航廈內部陷入恐慌。

沙烏地官方並未證實任何最新攻擊行動或疏散事件，但有旅客向法新社表示，在等候登機時聽見爆炸聲，另一人則說目睹攻擊發生，現場有人受傷。

一名目擊者告訴法新社：「我當時在國內線403登機門，看見401登機門遭擊中，眼前就有人受傷。大家都在奔跑。」

當地醫院的消息來源透露，有5人在機場受傷後送進加護病房治療，並表示總計有數十人受傷。

一名傷者家屬表示，傷者是被飛散的玻璃碎片割傷雙肩與手臂，已緊急送醫。

有3名目擊者向法新社證實，現場人員正在撤離機場。

外交消息來源告訴法新社：「青年運動現在攻擊民用目標，而利雅德機場正是民用設施。」消息來源指出，機場是在當地時間下午3時左右遭飛彈擊中。

沙烏地政府媒體辦公室及民航局對此事件暫未回應媒體詢問。

這起事件發生之際，葉門親伊朗的青年運動正升高對沙烏地的飛彈襲擊。利雅德機場本週已兩度遇襲，共造成4人死亡、多人受傷，並有一架飛機嚴重受損。

路透社報導，航班追蹤網站Flightradar24的資料顯示，當時所有飛往利雅德的航班均已轉降或取消，一度只有一架直升機在機場上空盤旋。

利雅德機場呼籲旅客，前往機場前應直接聯繫航空公司確認航班狀態。

科威特航空（Kuwait Airways）隨後宣布，因利雅德機場受「安全情勢」影響關閉，已取消所有往返沙烏地首都的航班。

阿提哈德航空（Etihad Airways）及卡達航空（QatarAirways）稍早也已取消多班往返各自樞紐與利雅德的航班，部分停飛措施將持續至12日。

青年運動8日及本週稍早發動的攻擊，已促使多家航空公司暫停或取消飛往沙烏地首都的航班。利雅德近日即將舉辦大型能源及投資會議。

主辦單位今天表示，會議將如期舉行，並試圖向與會者強調會場安全無虞。

本月稍早，獲沙烏地支持的葉門政府對青年運動發動攻勢後，青年運動已公開警告民航機避開沙烏地領空，並將該區域劃為軍事行動區。

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