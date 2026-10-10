傳5度否決對中東軍事行動...川普：期中選舉前 不會打伊朗

美國總統川普八日在自創社媒真實社群發文聲稱，不會在十一月期中選舉前攻擊伊朗，且美伊正進行卓有成效的討論。紐約時報八日引述美國官員報導，美軍正準備重啟對伊朗大規模作戰的方案，但川普仍態度猶豫。

中東將很快有三艘美軍航艦集結，即「羅斯福號」、「布希號」和「華盛頓號」，展現龐大軍力。這將是自四月以來，美軍同時在中東部署三個航艦打擊群。

上述官員說，近幾月川普國安團隊與五角大廈五度向他提出，對伊朗或其支持的葉門武裝團體「青年運動」展開大規模軍事行動的方案，但每次都被他否決。

不過，川普又下令研擬空襲選項。知情人士說，美國副總統范斯所率的國安高官二日在馬里蘭州大衛營討論相關計畫，聚焦採取短暫但猛烈、密集的軍事行動，為期約三天。