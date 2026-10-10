快訊

大學拚AI發展…用電將成最大考驗 台科大校長揭困境

傳5度否決對中東軍事行動...川普：期中選舉前 不會打伊朗

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普八日在自創社媒真實社群發文聲稱，不會在十一月期中選舉前攻擊伊朗，且美伊正進行卓有成效的討論。紐約時報八日引述美國官員報導，美軍正準備重啟對伊朗大規模作戰的方案，但川普仍態度猶豫。

中東將很快有三艘美軍航艦集結，即「羅斯福號」、「布希號」和「華盛頓號」，展現龐大軍力。這將是自四月以來，美軍同時在中東部署三個航艦打擊群。

上述官員說，近幾月川普國安團隊與五角大廈五度向他提出，對伊朗或其支持的葉門武裝團體「青年運動」展開大規模軍事行動的方案，但每次都被他否決。

不過，川普又下令研擬空襲選項。知情人士說，美國副總統范斯所率的國安高官二日在馬里蘭州大衛營討論相關計畫，聚焦採取短暫但猛烈、密集的軍事行動，為期約三天。

伊朗 美國 伊軍 川普 葉門 中東 五角大廈

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

期中選舉前不打伊朗！川普五度否決軍事行動 美軍備戰以防改變心意

中東戰雲…傳川普將再炸伊朗 油價跳漲

「談判富成效」川普：期中選舉前不會攻擊伊朗

傳川普準備重啟美伊戰爭！將聯手以色列大空襲 可能時間點曝

相關新聞

皮萊半世紀護人權 曾助曼德拉

今年諾貝爾和平獎得主是南非法律學者皮萊。由於長期在聯合國體系的司法機關服務，故聯合國九日特別撰文慶祝她獲獎，提到她耕耘法律領域逾半世紀，從對抗南非的種族隔離制度，到在全球發生衝突的地區，捍衛戰火下平民的尊嚴和權利。現任聯合國人權事務高級專員圖克同日也形容，她就是「國際法的化身」。

戰火反噬 專家：川普不是促進和平人選

去年一月重返白宮的美國總統川普已連兩年無緣他心心念念的諾貝爾和平獎（下稱和平獎）。除了一月三日派美軍入侵委內瑞拉抓捕時任總統馬杜洛夫婦，川普二月底聯手以色列對伊朗開戰，被視為對他今年獲獎可能性的一記重擊。

人權法官 南非皮萊獲諾貝爾和平獎

年度諾貝爾和平獎得主九日揭曉，由八十五歲的印度坦米爾裔南非人權律師、國際刑事法院（ＩＣＣ）前法官皮萊獨得。對美國總統川普再次無緣這項殊榮，皮萊在社媒Ｘ的短片戲稱，「要是大家的掌聲再多一點，我可能就會和川普分享這個獎項」。

微軟等8美企H-1B轉綠卡被暫停！范斯：用外籍苦役取代美國勞工

美國副總統范斯八日在記者會宣布，微軟等八家美國科技公司涉嫌詐欺，川普政府將暫停他們為H-1B簽證員工申請綠卡的計畫。他並指控美國大學院校以較低薪資聘用外籍研究生擔任研究助理，濫用J-1簽證。他點名哈佛、耶魯、史丹福和麻省理工學院（ＭＩＴ）等九所名校。美國勞工部長桑德林也宣布，對此展開調查。

傳5度否決對中東軍事行動...川普：期中選舉前 不會打伊朗

美國總統川普八日在自創社媒真實社群發文聲稱，不會在十一月期中選舉前攻擊伊朗，且美伊正進行卓有成效的討論。紐約時報八日引述美國官員報導，美軍正準備重啟對伊朗大規模作戰的方案，但川普仍態度猶豫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。