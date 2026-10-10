川普Truth Social發文 期中選舉前不打伊朗

美國總統川普8日在Truth Social發文表示，不會在期中選舉前攻擊伊朗，並稱兩國正「進行富有成效的討論」。不過，紐約時報報導，美國官員透露，美軍正準備重啟對伊朗大規模作戰的多項方案，川普則仍態度猶豫。

儘管伊朗持續升高對油輪的攻擊，美軍最近幾周反應仍較為克制。然而，三艘航艦即將部署中東，形成龐大軍力。五角大廈也奉川普命令，擬定打擊伊朗無人機與飛彈武器庫、能源設施及其他軍事據點的計畫。

官員透露，川普的國安團隊與五角大廈近幾個月來，五度提出對伊朗或德黑蘭支持的葉門青年運動發動大規模軍事行動的方案，但川普每次都否決。

副總統范斯率領國安高層官員2日在大衛營開會討論。知情人士透露，計畫將發動約三天的猛烈攻擊，集中打擊伊朗的飛彈與無人機武器庫，也可能包括伊朗能源設施、革命衛隊指揮所及總部等。

報導指出，官員認同川普的評估，認為透過調解方持續進行的外交談判已取得一些進展，但美國希望優先就伊朗核計畫達成協議，伊朗談判代表則堅持將核問題留到最後討論。