沙烏地首都利雅德機場遇襲 3名沙國公民喪生

沙烏地阿拉伯民航局今天表示，首都利雅德的國際機場昨天遇襲，導致3名沙烏地公民喪生；葉門叛軍「青年運動」已宣稱針對該機場發動一連串攻擊。

法新社報導，沙烏地民航局指出，攻擊造成3名沙烏地公民喪命，襲擊目標包括機場設施以及沙烏地阿拉伯航空公司（Saudia）1架飛機。

本週稍早，沙烏地利雅德（Riyadh）機場及西南部艾卜哈（Abha）機場也遭到襲擊，造成另外3人死亡。

沙烏地主導的聯軍支持葉門政府，在葉門內戰中與青年運動（Houthi）對抗。自今年7月衝突再度惡化以來，獲伊朗支持的青年運動多次攻擊利雅德，揚言打擊關鍵基礎設施並擾亂沙國空域。