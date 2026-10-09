美航艦林肯號出海265天返航 曾傳缺糧與心理危機

美國航空母艦「林肯號」官兵今天在結束部署後下船；這趟任務包含破紀錄連續265天在海上支援對伊朗戰事，期間曾傳出補給短缺與官兵心理健康惡化等狀況。

美聯社報導，在聖地牙哥灣（San Diego Bay）等待航艦抵達的家屬形容，聽聞艦上食物短缺且環境艱困後，他們焦急落淚並徹夜難眠。許多家屬表示，官兵先前紛紛傳來渴望品嚐的食物清單。

20歲的水兵拉米雷斯（Abel Ramirez）滿臉笑容走下航艦，為自己的首趟部署劃下句點感到雀躍不已。

拉米雷斯動身尋找特地從德州開車趕來的父母時說：「感覺太棒了。我一度甚至以為自己再也下不了船。」

「林肯號」（USS Abraham Lincoln）在執行伊朗作戰任務期間，因艦上官兵面臨龐大壓力與心理健康問題，加上食物及衛生用品等物資出現短缺的相關報導，引發全美關注。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）昨天飛抵林肯號，頒發美軍部隊最高榮譽「總統褒獎部隊狀」（Presidential Unit Citation）。

赫格塞斯駁斥外界企圖將林肯號塑造成「某種象徵，也就是機能失調、士氣低落或任務失敗的象徵」。

林肯號艦長基勒（Daniel Keeler）上校表示，艦上多數官兵都是首度參與出海部署，所面臨的狀況在如此漫長的任務中屬於常態，並補充說明所有人每天依然能享用4餐。

美國海軍最初淡化部署期間的種種問題，美國總統川普8月也曾評論指出，林肯號漫長的部署期「還遠遠不夠長」。

赫格塞斯向官兵喊話指出：「讓美軍、美國海軍與所有水兵與眾不同之處，在於你們具備適應力、韌性並能克服一切，無論如何都能完成任務。」

這艘航艦去年11月駛離聖地牙哥（San Diego），並於今年1月抵達中東。美軍與以色列部隊隨後於2月28日對伊朗發動空襲。

海軍高層最終坦承艦上確實出現若干問題。

海軍代理部長高雄（Hung Cao，音譯）8月曾表示，林肯號保持充足的食物供應，但因作戰任務限制了補給機會，餐飲選擇曾在短時間內縮減。

在海上歷經超過10個月航行後，林肯號官兵在上月初結束中東任務返航途中，曾短暫停靠泰國。

海軍長時間部署往往讓長期遠離家園的官兵身心俱疲，並加劇船艦及裝備的耗損。

海軍向國會議員透露，在這趟創紀錄的部署期間，共有8名水兵企圖自殺，不過專家指出，對於編制達6000名水兵的打擊群而言，此一數字相對偏低。（編譯：李佩珊）1151009

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