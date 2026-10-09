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期中選舉前不打伊朗！川普五度否決軍事行動 美軍備戰以防改變心意

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普8日在華府美國和平研究所出席「美國創新黃金時代高峰會」並發表演說，預計向馬斯克、黃仁勳、蘇姿丰等科技領袖頒獎。法新社
美國總統川普8日在華府美國和平研究所出席「美國創新黃金時代高峰會」並發表演說，預計向馬斯克、黃仁勳、蘇姿丰等科技領袖頒獎。法新社

美國總統川普8日在社群媒體發文表示，不會在期中選舉前攻擊伊朗，並稱兩國正「進行富有成效的討論」。不過，紐約時報報導，美國官員透露，美軍正準備重啟對伊朗大規模作戰的多項方案，川普則仍態度猶豫。

儘管伊朗持續升高對油輪的攻擊，美軍最近幾周反應仍較為克制。然而，3艘航艦即將部署中東，形成龐大軍力。五角大廈也奉川普命令，擬定打擊伊朗無人機與飛彈武器庫、能源設施及其他軍事據點的計畫。官員透露，川普的國安團隊與五角大廈近幾個月來，5度提出對伊朗或德黑蘭支持的葉門青年運動發動大規模軍事行動的方案，但川普每次都否決。

如今川普再次下令擬定攻擊方案。副總統范斯率領國安高層官員2日在大衛營開會討論。知情人士透露，計畫將發動約3天的猛烈攻擊，集中打擊伊朗的飛彈與無人機武器庫，其中大部分已由伊朗革命衛隊在戰爭初期後重建。其他可能目標包括伊朗能源設施、革命衛隊指揮所及總部。

報導指出，官員認同川普的評估，認為透過調解方持續進行的外交談判已取得一些進展，但美國希望優先就伊朗核計畫達成協議，伊朗談判代表則堅持將核問題留到最後討論。

另一方面，伊朗近幾個月改善軍事戰術，變得更難對付。美軍攔截伊朗飛彈所需的攔截彈比戰爭初期更多，讓原已吃緊的彈藥庫存承受更大壓力。知情人士透露，伊朗還取得中國企業提供的衛星影像，得以更有效地瞄準美軍基地。

官員表示，夏季過後，美軍對伊朗攻擊國際航運的反擊力道明顯減弱，反映川普猶豫是否全面重啟戰爭。美軍指揮官也擔憂，阻止伊朗攻擊美軍駐紮的基地、區域內能源設施及其他民用基礎設施，正變得愈來愈困難。就連川普核心圈子的成員，也愈來愈懷疑軍事行動能否改變伊朗的盤算與計畫。部分官員認為，川普政府的經濟施壓正在發揮作用，只需更多時間就能迫使伊朗實質讓步。

川普尚未宣布期中選舉前不會攻擊伊朗時，官員就已預測，他會等到10月27日以色列選舉及隔週的美國期中選舉結束後，才決定是否動武。但美軍指揮官已做好準備，未來幾天便可展開更大規模的軍事行動，以防川普再次改變立場。

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