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沙烏地攔截飛彈殘骸波及首都幼兒園 機場遇襲傳一飛機嚴重受損

中央社／ 利雅德8日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯民防單位表示，首都利雅德（Riyadh）一所幼兒園與一處醫療設施今天因攔截飛彈時掉落的殘骸受損。

與此同時，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）宣稱對利雅德機場發動一連串攻擊。一名知情人士透露，至少一架飛機在該交通樞紐嚴重受損；另一名人士則指出，共有3架飛機遭到波及。

法新社報導，沙烏地阿拉伯主導的聯軍支持葉門政府，在葉門內戰中與青年運動對抗。自今年7月衝突再度惡化以來，獲伊朗支持的青年運動多次攻擊利雅德，揚言打擊關鍵基礎設施並擾亂沙國空域。

近來利雅德機場已成為攻擊熱點，青年運動今天宣稱對該機場發動3次攻擊。

青年運動發言人薩里（Yahya Saree）表示，他們也朝納吉蘭（Najran）一座機場及海米斯穆謝特（Khamis Mushait）空軍基地發射飛彈。

近期的攻擊還鎖定沙烏地的石油基礎設施，而沙國是全球最大原油出口國。

青年運動今天警告，沙國石油設施內的員工應緊急撤離。就在幾天前，青年運動才剛擊中利雅德以南一座大型煉油廠。

今天稍早，沙烏地主導對抗青年運動的聯軍表示，已攔截兩枚朝利雅德發射的飛彈。

不久之後，沙烏地民防單位表示，「攔截的殘骸」導致市區一所幼兒園及一處醫療設施受損，但並未說明是否有人傷亡或損害細節。

沙國當局承認平民目標受波及的情形相對罕見。最近幾週，官員也很少就青年運動的攻擊發布聲明。

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